Regjeringen varsler kontantstøtte til bedriftene

– Vi må sørge for at tiltakene er målrettet, at de kan virke raskt og kan reverseres når de er ferdig. Så skal vi ta vare på den langsiktige vekstevnen i norsk økonomi, for å sørge for at bedrifter kan videreutvikle seg, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Bak lukkede dører

Bak lukkede dører orienterte statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) onsdag de parlamentariske lederne på Stortinget om hva de planlegger i den neste krisepakken som kommer fredag.

– Det vi jobber med nå er tiltak knyttet til vekstbedrifter, gründerbedrifter og oppstartsbedrifter. Det er mange av dem som skal bidra til verdiskaping og arbeidsplasser når denne krisen er over. En del av dem er ikke omfattet av tiltakene som allerede er på plass, sier Sanner.

Fra før har Stortinget kraftig forbedret regjeringens forslag hvor lenge arbeidstakere skal få full lønn mens de er permittert til 20 dager. Dessuten har regjeringen garantert for 100 milliarder kroner til låneordninger som skal gi bedrifter som sliter tilgang på penger.

Kompensasjon for stengte dører

Regjeringen jobber med en slags kontantstøtte for bedrifter som har måttet stenge som følge av konkrete pålegg eller forbud fra myndighetene, bekrefter finansministeren.

– Vi jobber helt konkret med en form for kompensasjonsordning for de virksomhetene som har måttet stenge dørene, men også bredere enn det.

Regjeringen er opptatt av den nye tiltakspakken med en kontantstøtteordning skal være både treffsikker, målrettet og effektiv.

– Den ordningen vi får på plass må være gjennomførbar. Det er viktig at det er noe som faktisk virker og gjør at bedriftene som faktisk sliter får hjelp. Vi jobber tett sammen med næringsorganisasjonene og målet er at dette skal være på plass fredag, sier Sanner.

I Danmark har regjeringen allerede varslet en kontantstøtte til bedriftene, uten at det så langt er utbetalt penger.

– Det er mange som har vist til den danske ordningen. Den innebærer ikke full dekning, men at man kompenserer for en del av de faste kostnadene som løper selv om man må stenge dørene, eller får sterkt fall i inntjeningen. Vi jobber med rammene for dette, men det må være gjennomførbart. Det er mange som er urolige for bedriften sin, for virksomhetene og arbeidsplassene sine, sier finansministeren.

Fremtiden etter krisen

Regjeringen er også i gang med å se på tiltak som kan hjelpe bedriftene etter at krisen er over. Dette gjelder i første rekke oppstarts- og grunderbedrifter.