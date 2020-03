Langrennslandslagets Perry Olsson har vært en del av det norske landslaget i en årrekke. Nå åpner han opp for en retur til moderlandet etter forespørsel fra det svenske landslaget.

– Jeg svarte at jeg er interessert. Kontrakten min går jo ut nå, og jeg har tenkt å jobbe noen år til, sier Olsson til svenske Expressen.

Kontrakten med det norske landslaget går ut i april.

– Håper og tror han vil fortsette

Olsson har gjennom årene jobbet tett med blant annet Petter Northug, Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg.

– Han er en av våre faste smørere, har vært med i lang tid, og er ønsket med videre fra vår side, sier Norges langrennssjef Espen Bjervig til TV 2.

Han forteller Olsson er på midlertidig kontrakt og vil bli tilbudt en ny.

– Hva tenker du om at han er interessert i jobben i Sverige?

– Jeg tenker at det er fritt å jobbe hvor man vil, og hvis det skulle bli sånn at han vil dra så vil jeg ønske ham veldig mye lykke til. Han er en kjempefin kar, men jeg håper og tror han vil fortsette å jobbe hos oss.

Drømmesituasjon for Olsson

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad er ikke overrasket over at det svenske landslaget ønsker å hente Olsson, og mener smøreren sitter med de beste kortene på hånden.

Skismører Perry Olsson. Foto: Terje Pedersen

– Her er det en svært ettertraktet smører som er på utgående kontrakt, og som lenge har vært ønsket av Sverige. Det er for så vidt helt udramatisk. Han har lov til å bytte jobb, men får også et tilbud om å bli, sier Skinstad.

– Olsson er i en drømmesituasjon der han er ønsket av moderlandet, og av sin arbeidsgiver gjennom mange år, Norge. Han kan velge og vrake mellom to svært attraktive jobber som smører, legger han til.

Skinstad mener det blir et tap for det norske landslaget dersom Olsson velger å dra.

– Det er ingen tvil om at Olsson er en ekstremt dyktig håndverker. Det er få i verden som er så god til å legge festesmøring som ham. I tillegg har han masse erfaring. Så de som får ham får en med masse erfaring, og en spesielt god håndverker. De som eventuelt mister ham, vil miste disse tingene i en periode nå med tre mesterskap på rappen.

Sveriges smøreteam har fått mye kritikk denne sesongen. At Olsson kan bli den store redningen, tror ikke TV 2s langrennsekspert.

– Det norske smøreteamet er et velfungerende maskineri. Sverige kan ikke sies å være det samme, basert på det vi har sett i det siste. Olsson er ikke løsningen på alle problemene i Sverige, og det må nok mer til enn ham for å heve de opp på det nivået de bør være, mener Skinstad.