– PST er i dialog med Italia om dette og utlevering vil skje så snart det er tilrådelig for begge parter, heter det i kjennelsen.

Koronapandemien utgjør en særskilt situasjon som påvirker hele Europa, noe som er grunnen til at han ikke er blitt utlevert ennå, opplyses det videre.

Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 12. februar vedtatt utlevert til Italia, der han i fjor ble dømt til tolv års fengsel for å ha planlagt terror.

I kjennelsen påpekes det at Krekar har levert legeerklæring på at han er i risikogruppen ved smitte av koronaviruset.

Påtalemyndigheten må ta nødvendige forholdsregler for at siktede ikke skal bli smittet, mener retten.

Ved et massivt utbrudd i fengselet kan det være at han må løslates eller flyttes, men per nå er det ingenting i veien for at han kan fengsles, ifølge retten.

– Det vil uansett være en risiko for smitte også utenfor fengselet, og per nå anses ikke ytterligere fengsling i 16 dager å være en slik risiko at det er uforholdsmessig, mener retten.

