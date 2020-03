På det verste var han skikkelig dårlig, forteller 64-åringen.

– Jeg var helt satt ut. Det verket i hele kroppen, jeg hostet, frøs og svettet, hadde hodepine og snørret rant. Jeg fikk ikke i meg mat eller noen ting, forteller han.

Det var lokalavisa Amta som fortalte om den koronasmittede Drøbak-mannen. Selstad ble smittet i begynnelsen av mars mens han var på skiferie i Østerrike.

Kjente at han brygget på noe

Til TV 2 forteller han at han ikke følte seg helt i form på slutten av oppholdet. Han droppet skikjøring siste dagen fordi han hostet og følte seg tappet for energi.

På dette tidspunktet var det kjent at smitten bredte seg i Italia, men det var ikke snakk om at Østerrike var noe smittesentrum.

– Vi reiste lørdag morgen. Da hostet jeg og følte meg varm og kald. På flyet hjem fra Zürich hørte jeg også at det var mye folk rundt meg som hostet og harket, og folk så slitne ut. Det flyet var nok fullt av virus, sier han.

64-åringen kom hjem søndag 8. mars og kontaktet fastlegen mandag morgen. Onsdag 11. mars fikk han beskjed om at han hadde testet positivt for koronasmitte.

Må være tålmodig

Den neste uka beskriver han som en halvtåke. I midten av forrige uke begynte han å komme seg litt og fikk litt matlyst tilbake, men ingen ting smakte.

– Det var veldig merkelig. Maten smakte ikke, forteller han.

I to og en halv uke har han sittet i isolasjon i huset sitt i Drøbak. Han regner med at han ikke kan bevege seg ut før i slutten av neste uke.

– I slutten av forrige uke var jeg kommet i en fase der kroppen hadde fått jobbet ut det verste. Det gjelder å være tålmodig. Det tar den tida det tar, sier Selstad.

– Du er 64 år. Var du redd?

– Ja, jeg var jo det. Jeg har litt nedsatt lungekapasitet og var engstelig for hva som kom. Men fastlegen og kommunelegen her i Frogn har vært veldig flinke til å følge meg opp, sier han.

I tillegg roser han kona Tina, som har vært hjemme og passet på ham. Hun ser ut til å ha gått klar av sykdommen.

Bare én i reisefølget unngikk smitte

I ettertid tror han at mange kan ha blitt smittet i forbindelse med hjemreisen fra Østerrike. Det var ingen kontroller på flyplassene, forteller han.

Selstad var på tur med 30-40 stykker fra flere land. Blant dem var det bare én som ikke ble smittet.

– Helga etter at vi var der, ble jo hele St. Anton stengt ned, sier 64-åringen.

– Hva er din oppfordring til andre i denne situasjonen?

– Bli hjemme om du får en følelse av sykdom eller influensa og ring fastlegen. Pass på at du ikke smitter andre. De yngre må ta hensyn til at det er en del eldre, voksne mennesker som har lettere for å bli smittet og som kan bli veldig syke og faktisk dø av dette, sier han.