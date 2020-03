– Der tror jeg Jøran bommer ganske sterkt både på følelsene til det norske folk og opplevelsen av hva som er viktig i disse dager, sier Solberg til TV 2.

Videreførte forbud

Tirsdag valgte regjeringen å videreføre forbudet mot å overnatte på hytta til over påske.

Det fikk tidligere justisminister Jøran Kallmyr til å reagere kraftig. I et intervju med TV 2 hevdet han regjeringen ikke hadde hjemmel til forbudet, som han mente kunne være i strid både med grunnloven og menneskerettighetene.

– Staten kan ikke tvinge folk til å la være å dra på hytta. De har ikke hjemmel til å straffeforfølge og bøtelegge folk som gjør det, sa Kallmyr til TV 2.

Kallmyr ble hentet inn som justisminister fra jobb som advokat. Han er kraftig provosert over at regjeringen vil nekte folk å dra å hytta og kaller det for et av de største inngrepene som er gjort i fredstid.

– For meg handler dette om mer enn retten til å dra på hytta, men hvor grensene er for hva staten kan blande seg borti. Når vi snakker om bevegelses- og eiendomsfriheten, er det noe av det mest drastiske inngrepet som er gjort i fredstid, sa Kallmyr.

– Godt innenfor loven

Statsminister Erna Solberg er sterkt uenig med sin tidligere justisminister.

– Jeg tror store deler av det norske folk ser at nå må vi rett og slett si at sykdomsituasjonen er det aller viktigste og vi må sørge for at helsevesenet vårt i små og store kommuner faktisk kan få dette til å fungere.

Onsdag orienterte hun de parlamentariske lederne i Stortinget om regjeringens arbeid med smittesituasjonen og de ulike tiltakene som er under arbeid. Overfor TV 2 avviser hun at forbudet mot å dra på hytta er i strid med grunnloven og menneskerettighetene, slik Kallmyr hevder.

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror vi er på god side av både menneskerettighetene og grunnloven. Og vi er godt innenfor de lovhjemlene vi har når vi gjør disse vedtakene. Vi skal håndtere en beredskapssituasjon som gjør at vi må sette helse først, ikke hytteliv først, sier Solberg.