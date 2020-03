De omfattende tiltakene for å stoppe spredningen av koronaviruset får konsekvenser for de fleste av oss. Svært mange jobber nå hjemmefra og har begrenset aktivitetsnivået betydelig.

Det betyr også at det er langt færre biler ute i trafikken nå, enn det vanligvis er. Det fører også til en kraftig reduksjon i antall skader og uhell.

Sammen med at mye er stengt, kortere åpningstid for mange butikker og færre som handler, går også antall parkeringsskader ned. Disse er det mange av under normale omstendigheter.

Svært lavt nivå

Dette merker naturligvis forsikringsbransjen godt.

Hos Gjensidige registrerte man inntil 60 prosent færre bilskader i forrige uke, sammenlignet med de to ukene før Norge «stengte».

– Det meste av aktivitet er på et svært lavt nivå, og nå ser vi at skadetallene fortsetter å gå ned, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Når det er færre biler på parkeringsplassene, da blir det også færre parkeringsbulker.

Halvering i antall hendelser

På privatbiler har selskapet sammenlignet tall for biluhell som skjedde i ukene 9/10 (fra mandag 24.2 – søndag 8.3) og uke 12 (forrige uke).

Gjensidige har foreløpig registrert cirka 500 saker for forrige uke, et tall som vil øke en god del på grunn av etterslep i å melde skader. Til sammenligning var gjennomsnittet 1.400 pr. uke for ukene 9/10.

– Vi snakker derfor om en halvering i hendelser i trafikken. Hva angår skadetyper, virker det å være færre parkeringsskader fra kjøpesentre, det er ikke så overraskende når at det nå er mye mindre trengsel der. Ellers har vi ikke merket oss større endringer, fastslår Rysstad.

Halvering i antall skader, det er tendensen så langt når Norge er "korona-stengt".

Kunder vil utsette

På skadesenteret, som nå stort sett drives fra hjemmekontor, merker de dette tydelig.

– Det er færre telefoner, færre spørsmål i ulike kanaler, og færre skademeldinger. Men verkstedene har god kapasitet, og de har truffet tiltak med hensyn til smitte, slik at det skal være trygt å levere bilen inn.

– Det er også mange kunder som ønsker å utsette verkstedsavtaler, de vil avvente situasjonen, sier Ryssdal.

