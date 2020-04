Svein-Inge begynte å studere som 47-åring

– For eksempel har Lånekassen gjort om noen av betingelsene sine, for å tilrettelegge for at flere eldre også kan begynne å studere, forteller karriereveilederen.

Må tenke på jobbmuligheter

Manus påpeker at det er viktig å velge et studie som gir gode muligheter for jobb senere. Man må også ta til betraktning hvor lang tid det vil ta å studere, og hvilke konsekvenser dette vil ha for en personlig og de rundt en.

– Men jeg anbefaler alle nå: søk! Ta frem drømmen og gjør noe med det, ikke vent, sier Manus.

Søknadsfrist for å søke høyere utdanning er 15. april. Man kan søke studier på samordnaopptak.no.