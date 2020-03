Banen bør bli den nye hytta

Jeg hadde virkelig ønsket at vi klarte å løse hverdagen uten et forbud mot å oppsøke banene, men nå er det smart med en pause hvor reglene er like for alle. For en ballelsker som er stor forkjemper for at barn og voksne skal bevege seg så mye som mulig innenfor det som er smittevernmessig forsvarlig, sitter det langt inne å komme med dette forslaget.

Det vil innskrenke mulighetsrommet for de som vil opprettholde lek og bevegelse med ball. Samtidig tror jeg likevel vi skal kunne holde ungene våre i gang med kreative løsninger - for dette vil gjelde kun en kort periode.

Situasjonen den siste uka er ikke bra for oss. Ulik praksis i banestenging skaper full forvirring for barn, ungdom og foreldre. Ikke minst setter det politiet i en vanskelig situasjon, fordi det er svært vanskelig å bedømme hva som skiller uorganisert aktivitet fra organisert i praksis.

Et konkret eksempel på uklare regler til besvær er TV 2-saken tirsdag som viste en pappa og tre jenter som av politiet ble bedt om å forlate fotballbanen på Sofiemyr i Nordre Follo Kommune. Fire andre gutter på samme bane fikk lov til å spille videre… En far som opplyser at han er med som sjåfør samt for å sikre at jentene overholder smittevernrådene ble utslagsgivende for bortvisningen. Er det ikke klokt at en voksen tar ansvar og passer på at barn og unge ikke kommer for tett i leken? I utgangspunktet et rungende ja, men andre vil mene at det er uklokt å være der i det hele tatt. Mye av ansvaret er overlatt til den enkelte forelder. Det sier seg selv at det vil resultere i svært mange ulike fortolkninger av hva som er innenfor de anbefalte retningslinjene.

Dette skaper trøbbel. Vi har bruk for større grad av tydelighet fra øverste hold.

Norges Fotballforbund har bedt om klarere linjer fra Helsedirektoratet. De har oppfordret til at baner over hele landet stenger. Mange har fulgt opp, men på langt nær alle. NFF ønsker seg en presisering av forbudet. Barn og foreldre vet ikke helt hvordan de skal opptre. Banene er stengt i Oslo, men åpne andre steder. Baner i Bergen er for eksempel åpne, men kun for seks personer med tre personer på hver banehalvdel.

Flere klubber opplever at regelverket er uklart, og det meldes om daglige tilfeller av uorganiserte grupper som bryter smittevernlovgivningen. Det har pågått over tid.

Jeg er selv fotballmamma. Jeg skal selv utenfor døra for å spille litt fotball med sønnen min nå. Den daglige leken med ballen er den største årsaken til at han holder humøret høyt i disse svært spesielle omstendighetene.