Ekspertenes råd for sommerferien

Planene for påskeferien forsvant i takt med antallet personer som ble smittet av koronaviruset.

Det er mange som lurer på om vi kommer til å kunne møtes for å feire nasjonaldagen om syv uker.

Men enda flere er spent på hva som skjer med sommerferien i år.

Uviss framtid

Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser, som ikke er strengt nødvendige, til absolutt alle land. Reiserådet gjelder i første omgang til og med 14. april.

Men heller ikke UD vet hva som skjer etter denne datoen.

FRARÅDER: Ingrid Kvammen Ekker i UD sier at de fraråder reiser, som ikke er strengt nødvendige, til alle land. Foto: UD

Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker i UD viser til hva statsministeren sa på pressekonferansen tirsdag: Alt er veldig uvisst på nåværende tidspunkt, og heller ikke helsemyndighetene kan si når det eventuelt kommer en smittetopp.

Denne informasjonen er avgjørende for om UDs reiseråd blir forlenget eller ikke.

– Norske myndigheter kan ikke per nå gi noen prognose for når denne situasjonen er over. Den enkelte må selv vurdere behovet for å reise, opp mot den rådende situasjonen der man skal oppholde seg, opplyser Ekker.

– En oversiktlig situasjon

Kommersiell direktør for Finn reise, Terje Berge, har drevet i bransjen i 15 år, men også han sitter og klør seg i hodet, og har vanskelig for å gi noen klare råd.

– Det er en veldig uoversiktlig situasjon. Jeg har daglig kontakt med hele reiselivsbransjen og det er mange ulike spekulasjoner og meninger om hva som skjer framover, sier Berge.

Han sier at planene er aller sikrest for de som har kjøpt seg pakkereiser til sommeren. Da det er arrangøren som er ansvarlig for at pakkereisen blir gjennomført som planlagt.

– Da er man innbefattet av reisegarantien, man er dermed bankers og får pengene tilbake. Men når man har bestilt flybilletter og hotell individuelt så er det litt ulike regler, sier Berge.

Unik situasjon

Den erfarne reiselivseksperten har full forståelse for at det er mange som har bestilt reiser framover, som er usikre på hva de skal gjøre.

Den situasjonen vi står i nå har reiselivsbransjen aldri opplevd tidligere. Og Berge tør derfor ikke kikke inn i den berømte glasskulen og spå hva som skjer.

Selv er Berge en av mange som har bestilt seg tur til Italia i sommer.

– Tro det eller ei, så hadde jeg og flere vennepar bestilt tur til Bergamo i Italia i mai. Da vi begynte å se omfanget av virusutbruddet, var det første jeg gjorde å avbestille hotell og leiebil. Nå avventer jeg og ser om flighten min blir kansellert, så jeg kan kreve pengene tilbake, sier Berge.



Bergamo-området er det hardest rammede området i Italia og over 1000 mennesker der er døde som følge av virusutbruddet.