For tiden spiller flere sjakkstjerner om å bli Magnus Carlsens VM-motstander i russiske Jekaterinburg.

Det er en av svært få idrettsturneringer som ikke er blitt avlyst eller utsatt i Europa.

Carlsen kommenterer turneringen fra hjemmet sitt i Oslo, og følger utviklingen tett.

Lederen syk

Mandag hostet lederen, Jan Nepomnjasjtsjij, og sa at han følte seg dårlig. Han kunne imidlertid opplyse om at han hadde blitt testet for korona to ganger, og at begge testene var negative.

– Så vidt jeg har forstått stoppes turneringen og spilles videre en annen gang ved en positiv koronatest. Da stoppes det helt, og blir ikke spilt før karantenetiden er ferdig, sier Carlsen til TV 2.

– Det er selvfølgelig et ekstra spenningsmoment. Men det er i hvert fall betryggende å høre som sjakkfan at de bare utsetter og ikke kansellerer turneringen totalt, fortsetter 29-åringen.

Etter planen skal VM avvikles i november. Carlsen tror det kan bli vanskelig å gjennomføre til oppsatt tid dersom kandidatturneringen må stoppes.

– Men jeg håper og tror det. Det er tross alt ganske lenge til, så det er veldig mulig å håpe på en form for normale forhold til da, mener sjakkverdensmesteren.

For Carlsens egen del skulle Grenke Chess i Tyskland i midten av april vært neste turnering. Han er forberedt på å fylle tomrommet ved å spille online.

– Jeg er ikke helt sikker på om den er 100 prosent avlyst, men jeg kan ikke skjønne hvordan det skal bli noe av. Det blir ikke noe sjakk over brettet for meg med det første, spår han.

– Ikke en jeg er redd for

Før sjuende runde av kandidatturneringen er Jan Nepomjasjtsjij i en overraskende klar ledelse. Russeren har et helt poengs forsprang til Maxime Vachier-Lagrave; 4 1/2 mot 3 1/2.

Fabio Caruana ligger på tredjeplass med tre poeng, mens verdenstreer Ding Liren har skuffet stort. Han har bare 1 1/2 poeng og tre tap.

– Ingen av forhåndsfavorittene, Caruana og spesielt Ding, har gjort det bra i det hele tatt. Det blir veldig spennende å se om forhåndsfavorittene kan gjøre comeback, og om Nepomjasjtsjij kan holde ut. Det vil i så fall være karrierens klart største triumf for ham, kommenterer Carlsen.

Han konstaterer at kommentatorrollen gir ham et ekstra innblikk i motstandernes styrker og svakheter. Skulle Nepomjasjtsjij bli VM-motstanderen, er ikke det noe som byr Carlsen imot.