Landstreffet i Stavanger blir avlyst. Det melder pressekontakt Aasmund Lund i en pressemelding til TV 2.

– Hensynet til helse og sikkerhet veier tyngst akkurat nå, og det smerter oss at Landstreff Stavanger må avlyses, sier Aasmund Lund.

Slik situasjonen er nå vil det ikke være forsvarlig å gjennomføre et slikt arrangement, skriver arrangøren i pressemeldingen.

– For Landstreff Stavanger er sikkerheten og helsen til våre gjester, frivillige og medarbeidere vår viktigste prioritet. Derfor stiller vi oss bak dagens beslutning fra Gjesdal kommune og kommunelegen om å avlyse Landstreff Stavanger, sier Lund

– I tillegg til smittehensyn er vi også opptatt av at andre ressurser som politi, helse og frivillige må brukes der det trengs mest i samfunnet, og ikke på å arrangere festival, fortsetter Lund.

Landstreffet har over 14.500 deltakere, i tillegg til de frivillige og offentlige ressursene som er involvert. Det er bare to uker til oppriggingen av Landstreffet i Stavanger skulle startet.

– Det er derfor med stor sorg i hjertet vi nå meddeler alle involverte om beslutningen i dag. Vi vet at det er mange som har gledet seg til Norges største musikkfestival for 18- og 19-åringer, og som mottar denne beskjeden med skuffelse og sorg for tapt feiring som de har sett frem til. Samtidig håper jeg at alle har forståelse for at en slik avgjørelse som dette var nødvendig, gitt den spesielle situasjonen Norge befinner seg i, sier Lund.

Tidligere denne måneden avlyste Bergen kommune et russearrangement for 1300 russ.