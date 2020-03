– Det er vanskelige og usikre tider for alle, også for forbundet. Men NHF har en solid økonomi etter bra drift i mage år, så vi ønsker nå å gjøre litt for mange, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund Erik Langerud til TV 2.

Håndballforbundet fakturerer ikke de siste dommerutgiftene for klubbene i de tre øverste divisjonene.

I tillegg blir ikke regningen for klubbkontigenten sendt ut.

Pengepremiene for sluttspillet som er avlyst blir fordelt mellom de 24 toppklubbene. I sum utgjør dette drøye seks millioner kroner.

Videre vil klubber som har behov for å utsette betaling av gjeld til forbundet få utsettelse til 1.juni. Samlet gjeld for klubber i Norge til NHF utgjorde per 23. mars 8,5 millioner kroner.

– Vi ønsker å være et godt forbund i en krisetid, og selv om dette ikke utgjør store summer for hver enkelt klubb, vet vi at det kommer godt med, sier Langerud.

For de 24 klubbene i REMA 1000-ligaen vil støtten være på rundt 55.000 kroner.

– Det høres kanskje ikke så mye ut for hver enkelt klubb, men det hjelper helt klart for dem som har det tøft, sier daglig leder i Norsk Topphåndball, Hein Barthold.

– Og det viser at forbundet bidrar. Det er veldig positivt, et godt tiltak, mener Barthold.