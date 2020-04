Volvo er ikke akkurat blant verdens mest utagerende bilprodusenter. Tvert imot: Her har det som regel vært fokus på det trygge og forutsigbare.

Likevel har Volvo endel morobiler på samvittigheten, de også. Vi kan jo nevne modeller som Amazon 123 GT, 240 Turbo og 850 T-5R. Tøffinger da de kom, biler med samlerstatus nå.

De siste årene har mye handlet om å etablere seg på nytt for Volvo. Etter at de ble solgt fra Ford til kinesiske Geely har de lagt ned store summer i utvikling av ny teknologi og nye modeller. Elektrifisering er en viktig del av dette. En rekke ladbare hybrider er rullet ut og i år kommer den første elbilen: XC40 Recharge.

Men Volvo leker seg litt også. Som med den nylig lanserte rekken av Polestar-modeller. Nå tenker du kanskje at Polestar er et eget merke? Jo, det er det også. Men Polestar har likevel ikke sluttet som Volvo-tuner. Nå har de tre modellene i 60-serien kommet i spesialutgaver, kalt Polestar Engineered. Det gjelder SUV-en XC60, stasjonsvognen V60 og sedanen S60. Og det er sistnevnte det handler om her.

Stylingpakken er på ingen måte utagerende, men du ser godt at dette ikke er en "vanlig" S60.

Hva er nytt:

Slik er utgangspunktet: Når en Volvo er Polestar Engineered, skal den fortsatt være en Volvo, men med mer sporty egenskaper. Med andre ord: Volvo går ikke helt bananas, selv om de skal lage versting-utgaver. Det skulle jo forresten tatt seg ut...

Volvo har startet med T8-utgavene av disse modellene, altså de ladbare hybridene. Hva er så forskjellen på "vanlig" S60 T8 og Polestar-S60? Jo, effekten er økt ganske forsiktig, fra 390 til 405 hestekrefter. Akselerasjonen fra 0-100 km/t går på 4,4 sekunder.

Bilen har fått flere kjøreprogrammer, der ett av dem heter nettopp Polestar Engineered. Da går hele bilen i sportsmodus. Det handler om kjappere gassrespons, girhastigheten går ned ved at bilen girer kjappere, samtidig som den holder lenger på girene når du går av gassen. Dette påvirker også 4x4-systemet, ved at det sender mer krefter til bakhjulene.

19-toms bremser fra Brembo er på plass. Støtdemperne kommer fra Öhlins og er noe så sjeldent som manuelt justerbare. Tungvint? Kanskje litt. Kult? Absolutt! Demperne justeres med seks klikk foran og ni bak. Her appellerer Volvo til de som er mer enn god over snittet interessert i kjøreegenskaper og synes små marginer er viktige!

Ellers er det noen stylingdetaljer og Polestar-merker i grillen og hekken. Innvendig er det sportsseter, dekorinnlegg, sort taktrekk og ikke minst: Gule sikkerhetsbelter. Det er de siste som helt klart gjør mest ut av seg og viser at dette ikke er noen vanlig S60.

Ny XC60 mer enn doblet salget

Polestar-merker i grillen kan kanskje forvirre litt, men Polestar er altså både et frittstående bilmerke - og leverandør av styling/tuning til Volvo.

Hva er styrker og svakheter her?

Bilen ser knalltøff ut! Sporty sedaner har havnet i skyggen av mye annet de siste årene, men når designet på biler i denne klassen sitter – da sitter det skikkelig!

Slik sett er dette helt klart den mest "riktige" modellen i den nye Polestar-serien. Det handler ikke om store grep eller virkemidler, men en fra før ganske sporty bil har fått flere detaljer som i sum utgjør en betydelig forskjell.

S60 Polestar er lav, sinna og potent. Osmium Grey-fargen kler også bilen godt, men er samtidig ganske diskret. Sort, eventuelt en litt knall farge vil nok også fungere veldig bra her.

Tidligere har vi testet XC60 i Polestar-utgave. Sammenlignet med den, har S60 naturligvis stor fordel i å være mye lavere. Tyngdepunktet blir et helt annet. Den ligger kontant på veien, samtidig uten at det går for mye ut over komforten. Det er merkbar forskjell mellom "Polestar Engineered" og de andre kjøremodusene. Da blir den mer rampete, uten at Volvo på noen måte har tatt det helt ut.

Sammenlignet med andre, motorsterke konkurrenter, legger hybrid-drivlinjen noen begrensninger. Det er akkurat som bilen nøler bittelitt når du gir full gass, det tar litt tid før den banker ut kreftene. Bilen er kjapp, men også høyst sivilisert. Og på motorlyd er det ingen X-faktor å spore.

Til gjengjeld får du en bil som vil klare seg på strøm det aller meste av småkjøring. Den offisielle, elektriske rekkevidden er på 43 kilometer. Det virker også realistisk ute i den virkelig verdenen.

Vi klarer ikke helt å slå fra oss tanken på at det kunne blitt mer morofaktor hvis Volvo i stedet hadde valgt å skremme opp en ren bensinmotor skikkelig. Men her det naturligvis flere hensyn ute og går, blant annet miljøalibiet rundt at S60 kan kjøres ganske mye på ren strøm.

Plassmessig er dette veldig bra for fire voksne. Du setter deg inn og ned i bilen, vel på plass kan du glede deg over svært gode seter. 442 liter bagasjerom må kunne sies å være godkjent i denne klassen.

Nå får du denne Volvoen fra 30.000 kroner

Volvo-interiør uten store overraskelser, Polestar-faktoren er ikke veldig fremtredende her.

Hva koster den?

Polestar-utgavene er ikke akkurat noe spareversjoner. 85.000 kroner er pristillegget på denne, kontra vanlig T8. Testbilen starter på 729.000 kroner. I tillegg har den en raus dose ekstrautstyr (som Volvo i likhet med de andre premiummerkene vet å ta seg godt betalt for). Dermed ender vi på 877.612 kroner.

Dyrt? Ja. For dyrt? Det kommer naturligvis helt an på hva som er viktig for deg når du skal velge nybil. Men vi har en mistanke om at de aller fleste kjøperne vil være folk som har et over middels nært forhold til Volvo fra før.

Digre SUV-er kan koste bilprodusentene dyrt

Der storebror S90 fort kan virke litt tung og klumpete, er S60-designet klart mer sportslig.

Hvem er konkurrentene?

Vi kommer ikke unna S60 i "vanlig" T8-utgave. Du sparer altså 85.000 kroner, helt rasjonelt betraktet er ikke det noe dumt alternativ.

BMW 330e koster mindre, men er også noe tregere (5,9 sekunder på 0-100 km/t). Mercedes C-klasse finnes også som ladbar og sprek hybrid. Eller du kan ta en titt på Audi A4 45 TFSi.

Og så er det naturligvis også nærliggende å tenke ikke-ladbare biler, her er det en god del å velge mellom av sporty modeller i denne prisklassen.

Vil naboen bli imponert?

Ja, det er det faktisk gode muligheter for. Og hvis ikke: Sørg for å få med deg salgsplakaten (med prisen) fra butikken og legg den godt synlig i frontruta hver gang du parkerer! Da skjønner alle at dette ikke er en helt vanlig S60.