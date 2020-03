Én ting skaper ekstra utfordringer for Aniston i Idol: – Det er hardt

– Det har vært en fordel i Idol å ha med seg den erfaringen. Gjennom mange konserter har jeg blitt trygg på scenen, men jeg kjenner fortsatt nervøsitet i kroppen før en opptreden, sier han.

Vanskelig valg

Men Mariyampillai har ikke alltid vært sikker på at det er musikk han ønsker å drive med. Han avslører at han tok en pause fra syngingen da han ikke gikk videre i Norske Talenter for noen år siden.

– Med Norske Talenter så ville jeg teste hvordan slike konkurranser var. Etterpå så hadde jeg en periode hvor jeg ikke trodde at dette var det rette for meg, så jeg tok en pause fra syngingen. Jeg ville satse på håndball da, sier han.

I flere år har han spilt håndball for Fyllingen i Bergen.

– Jeg følte at jeg ikke hadde hatt tid til å fokusere på håndballen på grunn av musikken. Jeg har blitt tatt ut til samlinger med bylag og sånt, så jeg ville satse, sier han.

– Jeg kan drive med både sang og håndball nå, men en gang i fremtiden må jeg velge. Det er fortsatt et vanskelig valg, sier han videre.

Dersom han går helt til topps i Idol og vinner en platekontrakt, hadde en av hans drømmer gått i oppfyllelse.

– Det vil være starten på et stort eventyr. Jeg er ingen god låtskriver, men hvis jeg får platekontrakt og hjelp av andre til å skrive, hadde det vært fantastisk. Det hadde vært en drøm, sier han.

Flyttet hjemmefra

Ved siden av å fylle dagene med sang og håndball, går Mariyampillai i tiendeklasse på ungdomsskolen.

– Akkurat nå er det veldig mye å gjøre med Idol, men jeg prøver å få gjort noe skolearbeid når jeg har fri fra øvinger, sier 16-åringen, som har søkt videregåendeplass på en toppidrettslinje med studiespesialisering i Bergen til høsten.

Mens Idol-direktesendingene pågår, bor alle deltakerne i hver sin leilighet på Frogner i Oslo. For Mariyampillai er dette første gang han bor hjemmefra over en lengre periode.

– Det har gått fint, men samtidig er det litt kjedelig å være på egenhånd, sier han.

På grunn av fare for korona-smitte, får ikke årets Idol-deltakere bo sammen, slik de har gjort tidligere sesonger.

– Vi må holde avstand fra både de andre deltakerne og de i produksjonen, og det er ganske vanskelig. Det er vanskelig å motstå å gi en klem, siden vi er en veldig fin gjeng. Det er lange pauser innimellom, og det kan bli kjedelig, siden vi ikke kan henge sammen, sier han.

PÅ SCENEN: Her er Aniston Mariyampillai fotografert under den første Idol-direktesendingen forrige fredag Foto: Thomas Andersen / TV 2

Uten publikum

Øvinger og sendinger går derimot som normalt til tross for at mange virksomheter i landet er stengt for tiden, og Mariyampillai skryter av Idol-produksjonen som legger ting til rette for deltakerne.

Den største synlige endringen ved årets Idol-direktesendinger, er at de foreløpig går uten publikum i salen.

– Familien min skulle egentlig komme og se på, så det er litt kjipt at ikke familie og publikum kan være i salen. Men vi prøver å gi like mye på scenen uansett, og dommerne skaper bra stemning, sier han.

Topp ni

Forrige fredag var det Josefine Janson (21) som måtte forlate konkurransen under sesongens første direktesending av Idol.

Disse ni deltakerne er fortsatt med:

Aniston Mariyampillai (16) fra Bergen

Signe Sparby (18) fra Kirkenes

Anna Anita Jaskiv (19) fra Hemnesberget

Bendik Solberg (20) fra Skaun

Tore Pedersen (17) fra Sunndalsøra

Oda Gondrosen (23) fra Fredrikstad

Dina Matheussen (15) fra Asker

Markus Grønstad (26) fra Moss

Mari Eriksen Bølla (15) fra Bryne

VIDERE I IDOL: Fra venstre Bendik Solberg, Oda Kristine Gondrosen, Markus Grønstad, Dina Matheussen, Signe Sparby, Aniston Mariyampillai, Tore Pedersen, Anna Anita Jaskiv og Mari Bølla. Foto: Thomas Andersen / TV 2

