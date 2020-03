Først ut var Hemsedal. Ordfører Pål Rørby (Sp) trekker fram at kommunens reiseliv er hardt rammet og at arbeidsledigheten i kommunen nå er hele 28 prosent.

– Vi er på kanten av stupet, sier han.

– Surrealistisk situasjon

12. mars innførte regjeringen strenge og inngripende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.

Fra og med 13. mars har skianlegg i flere kommuner, blant annet i Hemsedal, vært stengt.

– Det var en helt surrealistisk situasjon for oss, men vi så tidlig at utagerende festing på et av Nord-Europas heftigste afterski-steder ville kunne blitt en katastrofe i forhold til smittespredning, sier han.

– Trenger tilskudd

Ordføreren mener det trengs hjelp raskt – og da ikke bare i form av lån, som han mener vil bli å utsette problemene.

– For alt fra små og mellomstore bedrifter, til det store skisenteret, trenger vi tilskudd for å overleve, sier han.

Han etterlyser også mer handlekraftig lokal tilstedeværelse fra politi.

Også Sunnfjord, Tromsø og Bærum deltar i videomøtet med statsminister Erna Solberg (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).