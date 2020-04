Bruktbilkjøp kan være skumle greier. For det første er det gjerne snakk om en relativt stor investering. Og dyrere kan det definitivt bli om man kjøper feil bil. "Katta i sekken-historiene" er mange. Driftssikkerhet og utgifter er én ting, men det er også litt dumt om man kommer i skade for å kjøpe en bil som ikke passer til behovet man faktisk har. Og hva med forbruk, kvalitet, driftsikkerhet?

Det er i det hele tatt en god del snubletråder man kan falle i på vei mot drømme-bilen.

Med dette i bakhodet utviklet vi i Broom tjenesten "Eierne mener".

Her har norske bileiere anledning til å skrive om bilene sine, nye eller brukte, og fortelle hva de synes.

Vi har score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet/driftssikkerhet, plass/praktiske løsninger, økonomi/kostnader og drivstoff/forbruk. Alle disse er viktige faktorer rundt et bilhold.

Nå har vi passert godt og vel 8.500 ulike anmeldelser, her er det mye verdifull og relevant informasjon om forskjellige bilmodeller og merker å finne.

Oppdatert med de nyeste modellene

Vi har også nylig hatt en stor oppgradering av selve databasen som nå er helt ajourført med tanke på nye bilmodeller etc. Så nå kan enda flere bidra med å legge inn anmeldelser nye bilmodeller. Noe som igjen flere vil få både nytte og glede av.

Akkurat nå så er det Hyundai Ionic som deler førsteplassen med Lexus IS og Opel Ampera-e som de bilene norske eiere er mest fornøyde med. De har en gjennomsnittlig poeng-score på 9,4 av 10 mulige. Men her kan mye skje fort.

Når det gleder biler eierne ikke er fult så fornøyde med, er flerbruksbilen VW Sharan, SUV-en Land Rover Freelander og kanskje litt overraskende småbilen Toyota Yaris å finne i motsatt ende av listen.

Men det er hundrevis av modeller mellom disse eksemplene. Vi setter stor pris på om du også vil bidra med dine erfaringer om din bil. Her er det mye interessant lesestoff – enten du tenker å kjøpe bil eller bare vil se hva andre mener.

Noen smakebiter

Her er noen smakebiter fra de over 8.500 bilanmeldelsene som allerede ligger inne. Både fra de som er fornøyd med bilen sin – og de som ikke er fullt så fornøyde.

Eksemplet under viser vel med ganske god tydelighet at eieren ikke er helt fornøyd med dette bilkjøpet. Hele eierskapet fikk en litt skjev start med feil på bremsene. Siden ble det bare verre ... Hele anmeldelsen avsluttes med at en slik bil aldri skal parkeres utenfor husveggen igjen.

Rene ord for pengene der ... Faksimile fra Eierne mener

Forbruk på 0,5 l/mil

Heldigvis finnes det langt mer fornøyde eiere. Slik som denne Volvo-eieren som kaller seg "dieselforkjemper" og som har lang Volvo-erfaring. Det begynte med en Duett i sin tid.

Nå har vedkommende en V60. Kanskje ikke helt overraskende med dieselmotor. Med denne bilen har han klart å oppnå et forbruk på bare 0,35 l/mil. Det må sies å mer enn godkjent fra en 190 hestekrefters motor

Denne Volvo-eieren er imponert over lavt forbruk. Faksimile fra Eierne mener.

Elsk og hat

Selvfølgelig har også elbilene kommet på plass i "Eierne mener". Veldig få ting er jo helt svart. det gleder også elbilene. Under ser du en anmeldelse fra en elbiler-eier som både elsker og hater bilen sin. Han har kanskje den største elsk eller hat-bilen av dem alle. Nemlig Tesla.

Det ligger forresten veldig mange Tesla-anmeldelser inne i basen. Særlig på Model S og X, og en del færre på Model 3. Det her helt klart at eierne er noe delt i synet på bilene sine. Nå håper vi mange flere elbil-eiere legger inn sine erfaringer om bilene.

Tesla er kanskje elsk og hat-bilen over alle. Faksimile fra Eierne mener.

Ikke særlig fornøyd

I det store og det hele så virker det som ganske mange er relativt tilfreds med bilen sitt. Ikke noe er jo bedre enn nettopp det. Men det gjelder dessverre ikke alle.

Denne BMW-eieren har hatt store utgifter på sin bil og gir bilen 5,4 poeng av 10 mulige. Han oppsummerer det hele enkelt og klart i anmeldelsen med: Ikke særlig fornøyd.

5,6 poeng av 10 mulige og en ganske tydelig konklusjon der. Faksimile fra Eierne mener

Vi håper du vil bidra med vurdering av din bil også. Dette er svært relevant og nyttig informasjon for alle som vurderer å kjøpe samme type.



Neste gang er det kanskje du som trenger informasjon om en bil du har lyst til å kjøpe. Vi har som mål å komme opp i 10.000 bilanmeldelser innen utgangen av april og har startet innspurten mot det!

