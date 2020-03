Det sier journalist og forfatter Erik Martiniussen, som har skrevet boken «Krigen mot bakteriene». Den underliggende antibiotikakrisen i Italia har sannsynligvis forverret koronautbruddet dramatisk, skriver han i en kronikk i Aftenposten.

Årsaken er at mange trolig ikke dør av selve viruset, men av en sekundær bakteriell infeksjon som er forårsaket av resistente mikrober.

Martiniussen viser til en studie publisert i tidsskriftet The Lancet nylig, hvor forskere fant at over halvparten av pasienter som døde av viruset i Wuhan i Kina, hadde pådratt seg en sekundær bakteriell infeksjon før de døde. Selv om det tas forbehold om behov for mer dokumentasjon, tyder studien på at forholdene spiller en avgjørende rolle.

Antibiotikaresistens er allerede et alvorlig problem i blant annet Italia og Spania, som også har høy dødsrate i pandemien.

– Italia er det landet i Europa der flest mennesker dør av resistente bakterier. Årlig dør nesten 11.000 pasienter i Italia av resistente mikrober. Tilsvarende tall for Norge er 69, skriver Martiniussen.

Han mener den langt mer restriktive forskrivingen av antibiotika i Norge vil spare mange liv her i landet.

