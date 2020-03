Helene Olafsen (30) og Jørgen Nilsen (30) ble i forrige uke foreldre for første gang til lille Louie.

– Det er veldig veldig fint, forteller Olafsen til God kveld Norge.

– Hverdagen har naturlig nok endret seg veldig mye. Vi har plutselig blitt tre stykker, hvor alle timer i døgnet går til minstemann, selv når han sover, sier den nybakte moren.

Tar forholdsregler

Som nybakte foreldre er det natulrigvis mange som vil hilse på. Men:

– Vi prøver å ikke ha besøk, det er kun foreldrene våre som har fått hilse på Louie, men på avstand, sier Olafsen og fortsetter:

– Det er trist, så vi er mye på FaceTime. Likevel er vi nok noen av de som er minst berørt, vi hadde vært mye hjemme uansett, men det er trist å ikke hilse på for eksempel besteforeldre.

Drar ikke på butikken

30-åringen sier hun prøver å begrense kontakten med andre mennesker så mye som overhodet mulig.

– Jeg drar blant annet ikke på butikken. Pappa har hjulpet oss mye, han har vært en liten taxisjåfør, sier Olafsen.

Med tross en hverdag som er snudd på hodet, så er likevel Olafsen ved godt mot.

– Det gjør meg ikke så mye i det store og hele at vi nå må være isolerte nå. Vi har det veldig koselig. Akkurat nå er det ingenting annet å gjøre.

Tilstede under fødsel

Olafsen fryktet at forloveden ikke fikk være til stede under fødselen på grunn av omstendighetene rundt koronaviruset.

– Jeg var redd for at han ikke fikk være med. Jeg vet at på barsel fikk ikke fedrene være til stede, sier hun.

Men heldigvis fikk de være tilstede begge to, noe Olafsen er veldig glad for.

– Jørgen fikk være med på omtrent alt, det var kun da jeg skulle skrives ut han ikke fikk være tilstede, sier hun.