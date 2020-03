Storbritannia innførte nylig nye smitteverntiltak. Et av dem er strenge reiserestriksjoner, med et mål om at folk holder seg hjemme.

Flere briter tvinges dermed til å ta stilling til hvor mye tid de har lyst til å tilbringe med partneren.

– Teste styrken i forholdet

Under en pressekonferanse ble nestledende helsedirektør, Jenny Harries, spurt om par som ikke bodde sammen kunne ha noe kontakt i det hele tatt.

– Jeg må trå forsiktig her, så jeg ikke starter en karriere som samlivsterapaut. Dersom to halvdeler av et par bor i separate hjem, bør de fortsette med det, innledet Harries.

Reiserestriksjonene medfører blant annet at britene ikke får ha noe nærkontakt med personer som ikke allerede er i samme husstand.

– Alternativet kan være å benytte muligheten til å teste styrken i forholdet, og bestemme seg for om man ønsker å bo sammen, fulgte Harries opp.

Hun forklarte videre at de britiske myndighetene hvertfall ikke ville at folk byttet mellom forskjellige husstander, da dette kunne spre korona-smitten.

– Der har dere det. Ta et valg, fulgte helseminister Matt Hancook opp.

Psykolog: – Dårlig utgangspunkt

Psykolog Frode Thuen er i tvil om at det er lurt å flytte sammen selv om myndighetene sier at man bør gjøre det.

– Det å flytte sammen under slike omstendigheter vil legge et sterkt press på forholdet. Å bo sammen er krevende, spesielt nå som man i tillegg bor tett oppå hverandre. Jeg tror det vil gi et dårlig utgangspunkt for parforholdet om man flytter sammen, fordi man føler at man blir presset til å gjøre det.

VENT LITT: Frode Thuen tror ikke man bør teste et samboerskap under korona-krisen. Foto: Stig M. Hansen

Thuen har også noen tanker om hva som bør ligge til rette før man bestemmer seg for å flytte sammen.

– Vi har et uttrykk som heter «decide, don't slide». Man vet at de som har tatt en beslutning om å flytte sammen, har mye bedre forutsetninger i forhold til de som bare sklir sammen. Og det at myndighetene sier at man bør flytte sammen, er jo et eksempel på at man sklir inn i et samboerskap, sier psykologen.

Johnson: – Hold dere hjemme!

Totalt har 422 koronasmittede mistet livet i Storbritannia, som nå har påvist over 8.000 smittetilfeller.

Helsemyndighetene har testet over 90.000 mennesker, opplyser helsedepartementet tirsdag.

Storbritannias regjering ga mandag kveld etter for presset og fulgte etter andre europeiske land ved å stenge de fleste butikker og tjenester i landet. Statsminister Boris Johnson ba folk holde seg hjemme.