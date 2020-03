Når banken din bruker dette ordet, må du være ekstra obs

Etter at Norges Bank satte ned styringsrenten til historisk lave 0,25 prosent, har den ene banken etter den andre annonsert kutt i boliglånsrentene.

Tidspunktet for når de ulike bankenes rentekutt trer i kraft, har skapt diskusjon, og flere banker har også valgt å fremskynde sine renteendringer.

Men når bankene går ut og annonserer sine rentekutt, er det mer enn bare tidspunktet du må følge med på.

Ikke vær for lojal

Når bankene setter ned sine boliglånsrenter, annonserer de det gjennom pressemeldinger, børsmeldinger og sin egen nettside.

I meldingen som sendes ut offentlig skriver banken naturlig nok hvor mye de setter ned renten med. Her er det imidlertid ett ord du skal følge nøye med på om banken din bruker.

Ordet er «inntil».

For eksempel kan banken skrive at de setter ned renten på boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng. Hva dette faktisk betyr for deg, får du straks vite.

– Vi mener det er altfor mange som betaler for mye i renteutgifter på boliglånet sitt. Boliglån er et produkt som storbankene tjener godt på, og det er ingen grunn til å ikke vurdere å flytte lånet, sier Sindre Noss.

Han er medgründer i Renteradar.no, en tjeneste hvor man kan sammenligne lånet sitt mot andre for å se hvor mye det er å spare på å flytte boliglånet. Gjennom tjenesten har Noss tilgang på tall som avslører hvor urettferdig renter kan være.

Medgründer i Renteradar.no, Sindre Noss. Foto: Renteradar.no

– Bankene setter ofte individuelle renter for ulike personer. Vi ser at kunder som egentlig er helt like, som har samme lave risiko (lav belåningsgrad), likevel kan få veldig forskjellig rente i den samme banken. De som ikke følger med på renten sin, men som stoler på banken og er lojale, får ofte de høyeste rentene, sier Noss.

– Dette gjelder spesielt mange eldre kunder som har betalt ned en del på boliglånet og vært lojale kunder i en årrekke.

Risikerer mindre rentekutt

Tall fra Renteradar.no viser at to kunder, som begge har lav risiko, kan ha så mye som ett prosentpoeng forskjell i boliglånsrenten i samme bank. Dette gjelder både hos storbankene og sparebankene.

– Bankene gjør det fordi de tjener på det. De får en høyere margin mot en stor del av kundegruppen, som ikke følger så nøye med på renten, sier Noss.

Bankene har av enkelte fått kritikk for å ikke sette ned renten mer enn de gjør, men dette har Noss forståelse for, ettersom det er flere faktorer enn styringsrenten som avgjør boliglånsrentene.