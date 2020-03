Professor om Kinas koronastatistikk: – Vi kan ikke stole på offisielle tall

Mobilselskaper i Kina melder om 21 millioner færre mobilkunder i landet etter koronautbruddet, skriver Bloomberg.

For første gang siden år 2000 er det røde tall for verdens største mobilselskap. China Mobile har mistet over åtte millioner abonnenter i januar og februar, rapporterer selskapet på sine nettsider.

I samme periode har China Unicom Hong Kong Ltd. mistet 7,8 millioner brukere, mens China Telecom Corporation opplyser at 5,6 millioner kunder forsvant i februar.

Hevder smarttelefonen er uunnværlig

Fallet i antall mobilbrukere tyder på at koronapandemien rammer den kinesiske økonomien veldig hardt, mener NTNU-forsker Marius Korsnes.

– Bruken av smarttelefoner er mye mer integrert i Kina enn i Norge. Det er et mye større spenn av befolkningen som bruker den til alt, sier Korsnes til TV 2.

I Kina er smarttelefonen uunnværlig for gamle og unge, og med alt-i-ett-appen Wechat får kinesiske mobilbrukere de samme funksjonene som appene Skype, Vipps, Facebook, Uber, Amazon og Tinder gir.

Seniorrådgiver Jo Inge Bekkevold ved Institutt for forsvarsstudier har tidligere jobbet i Kina. Han bekrefter at de fleste kinesere langt på vei er avhengige av smarttelefonen.

– Jeg har ikke grunnlag for å knytte en eventuell nedgang i mobilbruk i Kina direkte til koronautbruddet, men jeg kan bekrefte at smarttelefon har blitt en minst like viktig og integrert del av hverdagen for de fleste kinesere, på samme måte som vi er vant til i Norden, sier Bekkevold og fortsetter:

– I Kina brukes smarttelefon som betalingsmiddel i nesten alle butikker, til netthandel som har blitt ganske vanlig i Kina, og for eksempel til å bestille drosje. I tillegg er den medium for utstrakt bruk av sosiale medier.

Spekulerer i sammenheng

En forklaring på at det er blitt færre mobilbrukere, er de økonomiske konsekvensene av nedstengningen som nasjonale myndigheter foretok av Hubei-provinsen i januar, mener NTNU-forsker Korsnes.

Etter hvert som smittetallene har gått ned, har restriksjonene på folks dagligliv gradvis blitt lettet. Hubei-provinsen, der storbyen Wuhan ligger og som har vært sentrum for utbruddet i Kina, har vært underlagt strenge restriksjoner.

De siste dagene har det vært svært få nye tilfeller av smitte fra viruset i Hubei-provinsen, noen dager ingen i det hele tatt. Det har også vært et markant fall i antall døde. De fleste som har vært innlagt på sykehus, er skrevet ut. Nye tilfeller av smitte som har vært avdekket i Kina, har blitt sporet til utlandet, meldte NTB onsdag.