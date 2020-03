– Viruset har ankommet, vi bekjemper det, og det vil raskt bevege seg videre. Livet må gå videre, og arbeidsplasser må ivaretas, sa den brasilianske presidenten i en TV-sendt tale tirsdag.

Han mener dødstallene i Italia er spesielt høye fordi landet har mange eldre innbyggere og et kaldere klima enn Brasil.

Videre hevder Bolsonaro at brasilianske medier bruker de italienske dødstalene til å skape hysteri. Presidenten, som selv er blitt testet for viruset, mener det ikke er nødvendig med svært strenge restriksjoner for å bekjempe det.

(©NTB)