Hardt ut mot Salah-forslag: – Bisart og respektløst

– Selv om Sancho er en av de beste unge spillerne i verden, er det ikke i nærheten av en garanti for at han skal lykkes like godt som Salah gjør nå, sier Stamsø-Møller.

– Med det sagt: Det er også mulig at det er en god idé på sikt. Jeg tror ikke at det er enten en dårlig eller glimrende idé. Sancho kan være bra til å begynne med, og så bli vel så viktig for Liverpool som det Salah er nå. Men det er aldri en garanti for at en spiller skal lykkes i en ny klubb. Sancho har tross alt aldri spilt i Premier League før. Salah har gjort det, og lykkes som bare det, fortsetter TV 2s fotballekspert.

Argumentet for Sancho

Argumentet som taler for Sancho, er alderen. Borussia Dortmund-stjernen fylte 20 år onsdag. Salah er 27, og fyller 28 i juni.

– Fotballklubber må tenke verdi også. Om to eller tre år, er det ganske stor sjanse for at Sancho er verdt mer enn Salah. Det ville vært en vanskelig vurdering for Liverpool å ta, men jeg ville ikke blitt overrasket om de vurderte det, sier Stamsø-Møller.

Han mener at fordi Liverpool gjør det så bra som lag, får ikke enkeltspillerne den samme statusen som da for eksempel Fernando Torres, Steven Gerrard og Luis Suárez spilte på Merseyside.

– Salah er helt oppe på det nivået, men nesten hele Liverpool-laget kan du verdsette like høyt. Jeg tror ikke det hadde vært katastrofe for dem å miste en enkeltspiller, men jeg tror det hadde vært verre for dem å miste van Dijk eller Mané.

– Etter min oppfatning er ikke Salah en like stor favoritt blant Liverpool-fansen som for et par år siden, men det skyldes nok at laget er såpass bra som det er blitt, mener TV 2s fotballekspert.