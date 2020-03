Slik skal de følge med på at folk holder seg borte fra hytta i påsken

Bare halvannen times kjøring utenfor Stavanger ligger Sirdal kommune.

Kommunen har 1.850 innbyggere, men 4.300 fritidsboliger.

I en vanlig påske er det 25.000 turister i kommunen.

Allerede før regjeringens hytteforbud, anbefalte kommunen turistene å holde seg hjemme. Og det gjorde de også.

– Hyttefolket har vært veldig solidariske, noe vi setter stor pris på. Vi mente derfor at et hytteforbud ikke var nødvendig for oss, men jeg forstår at regjeringen innførte det. Likevel frykter jeg at enkelte kan la seg friste til å komme når det blir påske, sier ordfører Jonny Liland (Ap).

Det er særligs dagsturer han frykter.

– Til vanlig er jo en av våre fordeler at vi ligger nær tettbygde strøk, så det er enkelt å komme seg hit. Akkurat nå er det en ulempe, sier ordføreren.

Følger med

Foreløpig er det ikke påvist et eneste tilfelle av koronaviruset i Sirdal kommune.

Slik vil ordføreren gjerne holde det så lenge som mulig.

– Det er klart at vi har sårbare grupper her hos oss også, og er redde for belastningen smitte vil ha på helsevesenet vårt. Derfor er det viktig at folk holder seg unna. For mange dagsturister, vil kunne bety en betydelig økt smittefare, sier han.

Kommunen følger situasjonen tett.

– Vi har tre måter vi følger med på at hytteforbudet blir overholdt og hvor mange som befinner seg i kommunen. For det første følger vi med på omsetningene i butikkene. Så følger vi med på antallet aktive sim-kort i området. Og sist så drar vi på befaringer i hytteområder for å se at det ikke er folk der, sier han.

Han sier også at de bevisst har valgt å ikke kjøre opp skiløyper, og at alt av alpinanlegg og restauranter er stengt, slik at ikke folk skal ha for mange tilbud som frister dem til kommunen.

– Jeg vil på det sterkeste oppfordre folk til å holde seg borte. Det er ikke en meter skiløype i Sirdal nå, og det vil det heller ikke bli på en stund. Blir det mye folk her i påsken, vil det bli en utfordring, og da må vi ta tak i det, sier han.

– Folk er flinke

Også ordfører i Voss Herad, Hans Erik Ringkjøb (Ap), er foreløpig fornøyd med hyttefolket.

– Det er mitt klare inntrykk at folk overholder forbudet, sier han.

ORDFØRER: Hans Erik Ringkjøb (AP) i Voss Herad. Foto: Voss Herad

I hans kommune er det foreløpig påvist 19 tilfeller av covid-19.

Han oppfordrer folk til å holde seg hjemme også i påsken.

– Nå er det kommet klare regler fra nasjonale myndighetene, og det forventer jeg at folk overholder. Ellers har vi rigget oss sånn at vi skal takle det som måtte komme her hos oss lokalt. Det er jo også nå etterhvert vi vil begynne å se effekten av tiltakene, sier Ringkjøb.