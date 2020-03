Nesten hele Eliteserien permitterer – det gjør ikke økonomisk pressede LSK

– Vi mener det er svært viktig at de står i kontraktene sine lengst mulig. Det temaet som har vært minst diskutert, er nesten spillerne. De er de viktigste vi har nå. Og det er nesten flaut å si det, men de er nesten enda mer profesjonell nå. De jobber knallhardt. Vi må nesten pålegge dem fridager for tiden. De fortjener absolutt lønna si, sier Thomas Berntsen.

Selv om det i praksis neppe vil bli noe problem, ville ikke klubben hatt lov til å pålegge spillerne å trene under en permisjon.

Thomas Bertnsen påpeker viktigheten av at spillerne er i form den dagen de returnerer til feltet.

– Det er spillerne som virkelig jobber hardt nå. Vi andre rundt jobber ikke så hardt nå. Men alle må være med å bidra til fellesskapet. Og inntil videre har vi løst det på denne måten. Så kan det være at også vi må permittere spillere etter hvert, sier Berntsen.

Vil ikke spekulere i andre klubbers økonomi

Heller Simon Mesfin utelukker ikke at Korona-krisen kan føre til at også de etter hvert må gå til permisjoner. Men han håper i det minste at klubben har vist at de prøvde å skjerme de ansatte i størst mulig grad.

Han peker blant annet på at klubben hittil ikke skulle ha spilt noen kamper. Sånn sett har ikke Lillestrøm gått glipp av for eksempel billettinntekter hittil.

– Hvilke tanker gjør du deg om at andre klubber permitterer, mens dere ikke gjør det?

– Jeg vil si at jeg har stor respekt for klubbøkonomien rundt om. Jeg har ingen innsikt i økonomien på et detaljnivå hos de. Det kan jo være at sponsorinntektene er frafallende. Samtidig skulle jo ikke en eneste kamp ha vært spilt enda, så det gjør jo at i alle fall vi evner å stå i det nå, sier Mesfin.

– Hadde det vært en lettvint løsning å permittere folk for å spare penger?

– Ja, du kan på mange måter si det sånn. Men for vår del har ikke det vært et alternativ per i dag. Jeg opplever en stor lojalitet fra våre ansatte, spillere og trenere på at vi står samlet. Vi har en stolthet i dette og ønsker å komme oss gjennom dette etter en tøff periode med et nedrykk for første gang på mange år og en Korona-krise som rammer resten av samfunnet, sier Simon Mesfin.