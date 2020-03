Det amerikanske selskapet Gilead opplever enorm oppmerksomhet etter at legemiddelet Remdesivir, som de produserer, ble utpekt som en mulig medisin mot koronaviruset.

Nå reduserer selskapet tilgangen på stoffet etter enorm etterspørsel.

I en melding på sine nettsider skriver Gilead nå at de har opplevd en «overveldende etterspørsel» den siste tiden.

Av denne grunn velger selskapet å redusere hvor mange som får tilgang til Remdesivir.

OUS: Ikke bekymret

Som TV 2 fortalte i forrige uke, skal flere norske forskere bidra i arbeidet med å undersøke om Remdesivir, som har blitt forsøkt brukt mot ebola, og et annet legemiddel, malariamedisinen Hydroxyklorin, kan hjelpe i kampen mot koronaviruset.

Oslo Universitetssykehus er en av institusjonene som skal bidra i dette arbeidet, sammen med flere andre norske sykehus.

Pressevakt Anders Bayer ved Oslo Universitetssykehus sier de ikke er bekymret over at det amerikanske selskapet nå strammer inn tilgangen på stoffet.

– Våre folk forventer tilgang på sin del del av legemiddelet Remdesivir denne uken, og studien vil da starte, sier Bayer.

Bare covid-19-pasienter får

Ifølge Beyer har Verdens helseorganisasjon (WHO) skaffet seg kontroll over store deler av det europeiske partiet av Remdesivir. WHO har fordelt det mellom flere land som deltar i arbeidet som skal gi svar på om Remdesivir kan hjelpe mot koronaviruset.

Innstrammingen som Gilead nå har varslet, skjer helt konkret ved at selskapet inntil videre ikke lenger vil si ja til brukere som ber om såkalt «compassionate use» av medisinen.

I det amerikanske helsevesenet er dette en åpning som gjør det mulig å ta i bruk medisiner som ikke er godkjent mot den aktuelle sykdommen. Det skjer bare dersom pasienten er alvorlig syk eller døende, og selv ønsker å prøve ut den aktuelle medisinen.

Som følge av den økte etterspørselen etter koronaviruset, blir nå forespørsler om «compassionate use» bare akseptert for pasienter som har covid-19, er gravide eller under 18 år og har alvorlige sykdomssymptomer.

– Remdesivir mest lovende

I utgangspunktet ble medisinen Remdesivir utviklet av det amerikanske selskapet Gilead fordi den skulle hjelpe mot Ebola. New York Times skriver at den viste seg ikke å være så effektivt som man ønsket. Nå er spørsmålet om den kan brukes mot koronaviruset.

VG skrev onsdag at WHO for øyeblikket tester 44 ulike vaksiner i kampen mot koronaviruset. Den fullstendige oversikten over prosjektene som nå er i gang, finner du her.

Bruce Aylward i WHO mener at Remdesivir muligens kan være til hjelp i kampen mot koronaviruset. Her fra en pressekonferanse om viruset i februar. Foto: AP Photo/Sam McNeil

Selv om det ikke ennå finnes en godkjent medisin mot koronaviruset, har assisterende direktør i Verdens helseorganisasjon (WHO), Bruce Aylward, uttalt at Remdesivir er det eneste medikamentet de tror kan ha effekt mot koronaviruset.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk stiller seg bak påstanden.

– Remdesivir er det legemiddelet som virker mest lovende mot korona så langt, har Madsen sagt til TV 2.