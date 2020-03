Leid hytte i påsken? Da er det én ting du må undersøke

Tirsdag forlenget regjeringen tiltakene som ble innført torsdag 12. mars. De forlenget også hytteforbudet til over påske.

Det betyr at det ikke er lov å overnatte på en hytte utenfor din egen hjemkommune.

Med det går manges påskeplaner i vasken, og hytter over hele landet vil stå tomme i påsken.

Dersom man ikke eier hytte selv, har man kanskje valgt å leie hytte for påsken.

Men hvem skal egentlig betale for utleide hytter som blir stående tomme?

Ikke krav på pengene tilbake

Morten Fæste er advokat hos Huseiernes landsforbund. De har den siste uken hatt stor pågang av medlemmer som lurer på hva som skjer med hytter som er leid ut.

– Huseierne sin oppfatning er at leietakerne i mange tilfeller ikke vil ha krav på pengene tilbake for leide hytter, der hele eller deler av leien allerede er betalt, sier Fæste til TV 2, og fortsetter:

– Overnattingsforbudet som nå er innført legger restriksjoner på leietakernes muligheter til å benytte hyttene som forutsatt, men i utgangspunktet kan utleier fortsatt stille hytta til disposisjon for leietaker uten bryte loven.

Han oppfordrer likevel til å sjekke kontrakten grundig.

– Mange standardkontrakter bestemmer at husleieloven skal regulere utleieforholdet, og i husleieloven finnes det bestemmelser om at utleier har risikoen for at leieobjektet ikke kan brukes som forutsatt på grunn av restriksjoner fra myndigheter, og der leietaker antakelig kan heve leiekontrakten og kreve pengene tilbake, sier han.

Selv om det da ikke er noe selvfølge å få pengene tilbake, kan det altså være åpning for det dersom kontrakten har dette elementet i seg.

Dekker reiseforsikringen?

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring sier de har mange kunder som lurer på om reiseforsikringen dekker leie av hytter som de ikke får brukt.

Der er svaret enkelt:

– Nei, reiseforsikringen dekker ikke det, sier han.

Han sier at de dekker tap knyttet til utenlandsreiser fordi UD har gått ut med et reiseråd der de fraråder alle reiser til utlandet.

Men så lenge det ikke foreligger et slikt reiseråd for Norge, dekkes det ikke av forsikringen.

– Myndighetene har jo lagt ned et forbud mot å reise til hytter. Burde det ikke dekkes da?

– Nei, det gjør ikke det. Dette blir en sak mellom hytteeier og den som leier ut. Jeg vil anbefale å gå i dialog med den du har leid av, og så kan dere eventuelt komme til en løsning dere imellom, for eksempel at man deler tapet, sier han.