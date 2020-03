Skaden som ikke ble vist på TV: – Fikk hjernerystelse

Selv om det er alvorlig med hjernerystelse, er det det en annen skade som har fratatt Hegerland nattesøvnen.

– Den verste skaden var da jeg falt inne på verkstedet. Vi hadde stelt i stand til en konfirmasjon på gården. Jeg hadde ikke knyttet støvlene mine ordentlig, så jeg snublet og falt rett i veggen. Da skadet jeg skulderen og hoften, og fikk en betennelse i skulderen, sier hun, og fortsetter:

– Jeg måtte ha legetilsyn på gården og fikk en salve som ble brukt i noen uker. Det er den skulderen jeg sover på, så det er ordentlig kjipt.

Presseansvarlig for Farmen kjendis, Alex Iversen, sier at noen av Hegerlands skader ble vist på TV, og andre ikke. Det skal ikke være en spesiell grunn for at disse skadene ikke ble tatt med i programmet.

Førstkommende søndag er det altså duket for finale på Gjedtjernet gård i Grue kommune. Finalen sendes klokken åtte på TV 2.