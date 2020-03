Endre fikk ikke være med på fødselen. Da fikk jordmoren en idé

– Det var fryktinngytende og koselig på samme tid. Det var litt tungt å sitte i Kvinnherad og ikke kunne gjøre noe annet enn å sitte der, sier han.

Tatt omstendighetene i betraktning ville de likevel ikke gjort det på noen annen måte.

– Akkurat nå virker det ikke som Norge, slik vi kjenner det. Det blir veldig spesielt, sier han.

Fikk besøk gjennom vinduet

Etter fødselen ble moren til Marie igjen på sykehuset noen dager.

– Sykehuset var veldig strenge på at hvis mamma forlat avdelingen eller sykehuset, fikk hun ikke komme tilbake, sier Marie.

HILSER PÅ: Flere av familien fikk hilse på det nyeste tilskuddet i familien, gjennom vinduet. Foto: Privat

Da moren hennes måtte på jobb, ble Marie alene på sykehuset noen dager sammen med sønnen. Likevel kunne hun få besøk, bare på en annerledes måte.

– Jeg kunne få besøk via vinduet, så faren min, søsteren min og flere familiemedlemmer kom på vindubesøk, sier hun.

Onsdag forrige uke reiste Marie og sønnen hjem fra sykehuset og til foreldrene hennes på Stord. Endre måtte være symptomfri i minst et døgn, før kan kunne få treffe familien sin.

Fredag kunne han endelig få hilse på sønnen sin, Didrik.

FØRSTE MØTE: Noen dager etter fødselen kunne endelig Endre få hilse på sønnen sin. Foto: Privat

– Det er litt vanskelig å beskrive hvordan det var å se han for første gang. Først var jeg veldig redd for å holde han feil eller klemme han for hardt, men etter noen timer føltes det som vi hadde kjent hverandre et halvt liv. Det er rart hvor fort man knytter bånd, sier han.