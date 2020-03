– Vi nærmer oss en topp

Med 3.434 dødsfall har Spania nå nest flest korona-dødsfall i verden, etter Italia.

Helseberedskapsjef Fernando Simón, tror at Spania nå nærmer seg et punkt der grafen for antall dødsfall vil gå nedover.

– Den daglige økningen i dødsfall har stabilisert seg, så vi er nok ikke langt unna toppen, sa Simón til den spanske pressen, onsdag.

Det skriver El Pais.

Simón sier likevel at det spanske helsevesenet må belage seg på stadig flere sykehusinnleggelser, selv om landet klarer å begrense smittespredningen.

– Vi vet at dødsfallene kommer lenge etter at pasientene har fått de første symptomene, forklarer Simón.

Flere døde på eldrehjem

23 personer ved eldrehjemmet Santísima Virgen y San Celedonio i Madrid, er også blitt bekreftet omkommet. Mer enn 30 ansatte ved eldrehjemmet er satt i karantene som følge av smittespredningen.

Flere har nå bedt om at eldrehjemmet, med over 150 beboere, gjøres om til et sykehus.

I Barcelona har også tre personer ved eldrehjemmet Santa Oliva de Olesa de Montserrat blitt bekreftet omkommet etter å ha vært smittet. Tidligere skal også 9 andre beboere ved eldrehjemmet ha omkommet som følge av koronaviruset.

Fant eldre døde og forlatt

Den spanske hæren har også blitt satt i arbeid for å begrense smittespredningen. Soldatene har blant annet fått i oppdrag å desinfisere sykehjem i hovedstaden Madrid.

– Under visse besøk har de funnet eldre mennesker døde og forlatte i sengene sine, sier den spanske forsvarsministeren, Margarita Robles, til Telecinco.

Ifølge nyhetsbyrået AFP, har statsadvokaten igangsatt en etterforskning av saken.

Forsvarsdepartementet i landet forklarte saken med at flere ansatte har valgt å forlate sykehjemmene, ettersom koronaviruset har spredt seg.

Representanter fra det spanske helsevesenet har sagt at lik under normale omstendigherer vil bli lagt i kjølerom umiddelbart. Men når dødsårsaken mistenkes å være knyttet til koronaviruset, vil de avdøde bli liggende til de kan behandles av personell som er har tilstrekkelig smittevernutstyr. Ventetiden kan ifølge helsevesenet være opptil 24 timer lang. Det skriver BBC.

Arrestert for karantenebrudd

Spanske myndigheter har arrestert 926 personer for brudd på reiserestriksjonene i landet. Det skal også ha blitt levert over 100.000 politianmeldelser av samme grunn, ifølge innenriksminister Fernando Grande-Malaska.