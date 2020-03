Tidenes Champions League-mål skal kåres: – Mange vanvittige scoringer

I tillegg blir det gjensyn med blant andre spillere som Marco van Basten, Ronaldinho, Gabriel Batistuta og Raúl, og med skandinaviske øyne kan du gjerne også glede deg til perler fra Rosenborgs glamorøse år i det ypperste selskapet, klassikere fra både John Carew, Zlatan Ibrahimovic og kanskje en ungkalv fra Jæren?

– Det er nok den turneringen som betydde mest i etableringen av min fotballinteresse. De sterkeste minnene fra oppveksten har jeg fra Champions League, spesielt med Rosenborg, men også de andre store lagene i Europa. Det har alltid vært det viktigste å få med seg og bydd på den beste underholdningen, sier Stamsø-Møller, som virkelig gleder seg til torsdagens sending.

Igjen må det presiseres at synet på fotballscoringer er helt individuelt, og at det garantert finnes kandidater utover disse 64 som også hadde forsvart en plass på listen. Blant annet hadde stjerner som Luka Modric, Andrés Iniesta, Marco Reus, Antoine Griezmann, Andrew Cole, Frank Lampard, Hernan Crespo og Arjen Robben alle kandidater som så vidt havnet utenfor det endelige utvalget.

Last ned TV 2s sportsappen og bidra til å stemme din favoritt hele veien!

Hele torsdagskvelden vies for øvrig Champions League-fotball, da det både i forkant og etterkant av direktesendingen blir gjensyn med to av de sterkeste prestasjonene til Englands to største klubber fra forrige sesong.

Klokken 17.10 ser du Manchester Uniteds borteoppgjør mot PSG fra åttedelsfinalen.

Klokken 22.00 har vi programsatt Liverpools hjemmekamp mot Barcelona i semifinalen.

(Potensielt kan sendestart skyves noe her, dersom kåringen av beste scoring tar lengre tid enn antatt.)

Vi gir deg også magiske kamper i reprise på TV 2 Sport Premium og Sumo gjennom hele dagen!

Ordningen der du kan stemme på dine favoritter i TV 2 Sportsappen og bestemme rekkefølgen på vår sending vil også gjentas fremover. Nå er det du som bestemmer! Har du ikke appen? Last den ned og bli med!