Onsdag morgen norsk tid blir det kjent at Det hvite hus og Senatet er kommet til enighet om den enorme krisepakken som skal redde den amerikanske økonomien, som er kraftig påvirket av koronaviruset, skriver The Washington Post.

– Vi har en avtale, uttalte Eric Ueland, som leder den juridiske avdelingen ved Det hvite hus til reportere klokken 01.00 lokal tid.

Nå er det forventet at pakken kjapt vil voteres gjennom både Senatet og Representantenes hus.

Penger rett i lomma

Enigheten kommer etter fem lange dager med intens tautrekking mellom republikanerne og demokratene. Ifølge The Washington Post mangler krisepakken, som har doblet seg i omfang de siste dagene, sidestykke, og vil blant annet sende 1200 dollar til fleste voksne amerikanere, 500 dollar til de fleste barn, etablere et 367 milliarder dollar stort låneprogram for mindre bedrifter og sette opp et 500 milliarder dollar stort fond for industri, byer og stater.

Ifølge avisen vil krisepakken unngå en del av de formelle høringene og vurderingene som vanligvis preger lovgivningsprosessen den amerikanske kongressen.

Vil gjøre seg ferdig

I påvente av avtalen steg de amerikanske børsene kraftig tirsdag. Dow Jones-børsen steg med mer enn 2100 poeng (11,4 prosent).

På en pressekonferanse sent tirsdag kveld norsk tid uttalte president Trump at han ønsker å si seg ferdig med koronarestriksjonene innen April 12, til tross for at antallet amerikanere som tester positivt for viruset fortsatt stiger.