Verden over har man den siste tiden sett tilfeller av hamstring av varer som følge av frykten for koronaviruset.

I Norge virker dette dette å foregått noe roligere enn i land som Australia, der politiet nå på jakt etter frekke og bevæpnede tyver som stjeler dopapir.

Da viruset først gjorde sitt inntok i Norge, registrerte flere dagligvarebutikker en kraftig økning i salget av holdbarhetsvarer som ris og tørket pasta. Ifølge en ny norsk undersøkelse av forbruksforskningsinstituttet Sifo oppgir én av fem respondenter at de har hamstret eller kjøpt inn ekstra mat og dagligvarer i forbindelse med koronaviruset, mens majoriteten ville unngå å bidra til panikk.

Ifølge dem er det tørrvarer, dopapir og hermetikk som har vært mest populært her i landet.

Sjokoladehummus sto igjen

Også i USA har hamstringen vært et faktum, men ifølge avisen The Independent er det noen varer folk absolutt ikke vil ha, selv om det er tomt for det meste annet.

Not even in a crisis will folks buy the plant based hot dogs #californiashutdown #CaliforniaQuarantine pic.twitter.com/jEHh9lcHeT — Dr. David Franklin (@SFPrincipal) March 21, 2020

– Det er på et eller annet vis betryggende at folk velger å ikke kjøpe sjokoladehummus under handlegalskapen koronaviruset har skapt, skriver en amerikansk Twitterbruker, som har avbildet en rekke av de aktuelle produktene ved en ellers tom Trader Joes-dagligvarebutikk i USA.

Andre brukere, som har besøkt den samme kjeden, har også funnet hyllene med gulrotpasta og pizzadeig laget av blomkål relativt urørt.

Mye plantebaserte produkter

Twitter-brukeren Jon Cartwright gjorde en annen, mer klassisk frukt-på-pizzaen-oppdagelse.

– Den eneste pizzaen som er igjen er den med ananas. Dette er nå personlig, skriver han om butikkbesøket sitt.

En Twitterbruker fra California melder at det eneste som sto igjen i kjøledisken han besøkte var plantebaserte pølser.

– Ikke en gang en krise får folk til å kjøpe platebasert pølser, skriver han.