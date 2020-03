Det skriver Daily Mail.

Manchester City ble tidligere i år utestengt fra Champions League av UEFA i to år for brudd på Financial Fair Play-reglene. Boten på var på 30 millioner euro. Klubben valgte å anke utestengelsen til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Det kan ta tid før saken kommer opp i voldgiftsretten. Korona-viruset har utsatt prosessen. Det er langt fra sikkert at saken kommer opp før neste sesongs Champions League er i gang.

Toppklubbene Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham og Chelsea er blant dem som ikke ønsker at Manchester City skal spille Champions League-fotball før CAS har behandlet anken ferdig.

Manchester United, Arsenal, Liverpool og Chelsea har sågar sendt separate brev til samme advokatfirma, hevder avisen. Dette firmaet har så videreformidlet klubbenes standpunkt til CAS.

Av topp ti-klubbene er det kun Sheffield United som ifølge avisen ikke er med på «underskriftskampanjen».

Manchester City vil ikke kunne delta i europeiske turneringer mens anken i Idrettens voldgiftsrett (CAS) pågår – med mindre de sender inn en spesifikk henvendelse om at UEFAs utestengelse «fryses».

– UEFA sin beslutning er fortsatt i kraft. Om den beslutningen skal bli «fryst», må Manchester City sende en spesifikk henvendelse om dette. De kan sende en slik henvendelse i løpet av ankebehandlingen, sier en talsperson for CAS.

De åtte klubbene sier de vil reagere på et scenario der Manchester City ber om å få delta så lenge ankesaken pågår. Foreløpig har ikke Manchester City ytret et slikt ønske, så de åtte klubbene er i definitivt i forkant av situasjonen.

Lekkede interne dokumenter publisert i det tyske magasinet Der Spiegel i november 2018 viste at Manchester City lurte UEFA ved å blåse opp størrelsen på sponsoravtaler inngått for perioden 2012 til 2016. Klubben skal heller ikke ha vært åpen om hvor den fikk sine inntekter fra.

Blir straffen opprettholdt blir den engelske fotballgiganten først å se i turneringen igjen i 2022. Slik det står nå vil altså femteplassen i Premier League – forutsatt at City er i topp fire – gi en Champions League-plass.