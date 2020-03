Koronaviruset har for alvor fått sitt utbrudd i USA den siste tiden. Store byer som New York og Los Angeles er så godt som stengt ned, og smittetallene øker stadig.

Så langt er 49.594 amerikanere smittet av viruset, og 622 har mistet livet.

– Gir det to uker

Det er storbyen New York som regnes som selve episenteret for utbruddet i USA, hvor 25.655 har fått påvist viruset. 210 har mistet livet.

Til tross for at smittetallene stadig øker, er president Donald Trump optimistisk på at landet skal være åpnet og klar for business igjen innen påske.

– Jeg gir det to uker. Da vil vi evaluere om vi trenger mer tid, men vi er nødt til å åpne opp dette landet, sa Trump tidligere tirsdag ifølge CNN.

– Vi kommer til å miste flere folk ved å kjøre landet inn i en massiv resesjon eller depresjon. En kan ødelegge et land ved å stenge det, tilføyer presidenten.

– Tror det er mulig

Trumps mål om at landet skal være oppe igjen til påske, kommer timer etter at guvernøren i New York Andrew Cuomo sa at de venter å nå toppen av viruset innen to til tre uker.

– Jeg tror det er mulig. Hvorfor skulle det ikke være det? Vi har aldri stengt ned landet tidligere, og vi har hatt noen ganske ille influensaer. Vi må få landet vårt tilbake i arbeid. Min mening er at flere folk kommer til å dø, dersom vi tillater at dette fortsetter, sa presidenten under en pressekonferanse tirsdag kveld norsk tid, ifølge ABC News.

– Svært smertefullt

Til tross for at presidenten selv har kunngjort en rekke retningslinjer, er ikke Trump overbegeistret for egne tiltak.

– Vårt land har aldri gjort noe lignende. Men vi måtte gjøre det. Det har vært svært smertefullt for landet vårt, og veldig destabiliserende, sa presidenten.

Trump sammenlignet deretter koronaviruset med vanlig influensa og bilulykker, til tross for advarsler fra helsemyndighetene om at slike sammenligninger har lite for seg.

– Vi mister tusenvis av mennesker til influensa. Vi stenger ikke ned landet av den grunn.