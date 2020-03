Lokale medier skriver at politiet jakter en navngitt gjerningsmann etter at en person ble skutt og drept i forbindelse med et ransforsøk.

Ifølge NRK er drapsofferet en norsk-libaneser.

Mannen som nå jaktes av politiet skal ha forsøkt å rane til seg en scooter fra nordmannen i øyas hovedstad Phillipsburg. Det hele skal ha skjedd på åpen gate.

Den avdøde mannens foreldre bekrefter hendelsesforløpet overfor NRK.

– Meldingen kom som et sjokk. Det er så trist at han døde på grunn av en scooter, sier faren til den avdøde mannen til kanalen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Utenriksdepartementet, men de har ikke besvart våre henvendelser.