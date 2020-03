Hushovd hyller spektakulært forslag, men det er et stort men

Hushovd tror Kristoff hadde vært tent på en slik type tour, om det blir realisert:

– Det er ingen tvil om at Alexander Kristoff ville vært sugen på det. Her kommer alt på om Gaviria er i form og om han har kommet seg etter koronaviruset. Hvis han er 100 prosent er det blitt sånn at Kristoff er innforstått med at han ikke er førstevalg blant spurterne i det laget. Men han vil nok gjøre det han kan for å bli med. Det blir viktig for rytterne å få en treukerstour i beina for å få opprettholdt antall rittdager i beina.

Hyller tanken

Nettstedet CyclingNews mener forslaget neppe faller i spesielt god jord hos arrangørene og nevner at arrangørene hver for seg er avhengig av inntektene som treukers-rittene skaper.

– Det er sikkert noe man aldri får franskmennene med på og kanskje som å banne i kirka, men tanken er veldig god, sier TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche.

– Hvis det er slik at alle ritt i 2020 går ad undas, og det er tilbake til normalen i 2021, så er det et utrolig bra forslag for å knyte alt sammen igjen. I tillegg er det en vakker tanke for å feire at alt er over og for å feire menneskeheten, men det er klart jeg ser at det er skjær i sjøen. Det er nok fryktelig vanskelig å få gjennomført det.