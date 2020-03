Den kraftige oppgangen på tampen av tirsdagens handel i New York tilskrives økt håp om at Kongressen omsider er i ferd med å lande en gigantisk krisepakke for økonomien.

Den bredt sammensatte S&P 500-indeksen var rundt 8 prosent opp, mens den teknologitunge Nasdaq-indeksen hadde økt rundt 7 prosent sammenlignet med mandagens sluttnotering.

