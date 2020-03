22.300 personer har testet positivt for viruset. Nesten 10.200 pasienter er innlagt på sykehus, hvorav en firedel får intensivbehandling.

Dødstallet omfatter ikke de koronasmittede som har dødd utenfor sykehusvesenet, for eksempel på aldershjem.

Også i Frankrike antar myndighetene at det offisielle smittetallet er langt lavere enn det reelle tallet på koronasmittede. Stort sett bare de med alvorlige symptomer blir testet, og mange smittede slipper unna med milde forkjølelsessymptomer.

Frankrike trapper nå opp sin kapasitet til å teste folk for viruset, i tråd med Verdens helseorganisasjon (WHOs) anbefalinger, opplyser Salomon. Målet er å gjennomføre 29.000 tester daglig innen utgangen av neste uke, mot dagens 9.000.

Eksperter tror de strenge tiltakene som landets myndigheter innførte i forrige uke, som blant annet omfatter et portforbud, vil vare i totalt seks uker.

Det kommer fram i et dokument som ble publisert på det franske helsedepartementets nettsider tirsdag.

Frankrike har innført svært strenge tiltak for å bekjempe koronaviruset. Det er blant annet portforbud hvis man ikke har et signert dokument om gyldig ærend, og helikoptre og droner brukes til å sjekke at portforbudet overholdes.