Stina Nilsson sjokkerte en hel langrennsverden da hun nylig varslet en overgang til skiskyting.

Ifølge Expressen kan det være starten på en oppløsning av det svenske kvinnelandslaget.

Ifølge avisens kilder har minst to trenere bestemt seg for å slutte. Nå vurderer flere av de største stjernene å bryte med landslaget.

– De må ta løpernes misnøye på alvor nå. Hvis ikke kan alt raseres, uttaler en kilde i Det svenske skiforbundet til avisen.

– Begynner å bli alvor

Hele sesongen har vært preget av utenomsportslig kaos hos svenskene. Det begynte i fjor vår. Da fikk landslagssjef Rikard Grip, som hadde hatt ansvaret i nesten ti år, sparken. Han ble erstattet av Jonas Peterson. Drøyt fire måneder senere var også Peterson ferdig. I mellomtiden hadde Johan Sares, mannen som ga Grip sparken, sluttet.

Det fortsatte utover i sesongen med uenigheter mellom løpere og smørere. Under Ski Tour ble frustrasjonen luftet i et krisemøte.

Så byttet Nilsson, den største profilen, idrett.

– Det har vært et turbulent år, og det har gjort det enklere å ta avgjørelsen, sier Nilsson selv.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener svensk langrenn står overfor en potensiell stor krise.

– Det har vært et sammenhengende kaos siden Rikard Grip ble sparket. Sånn sett er det ingen overraskelse at det er misnøye og interne uroligheter. Nå ser det ut som det er i ferd med å eskalere når de mister en av sine mest profilerte løpere til en annen idrett. Hun innrømmer også at uroligheter i laget har vært medvirkende årsak til at valget er tatt allerede nå. Alle slutter, det krangles og profilerte kvinneløpere vurderer å bryte ut av laget. Da begynner det å bli alvor, sier Skinstad.

– Negativt for norsk langrenn

Han mener en oppløsning kan få store konsekvenser på sikt.

– Idrett er uviktig i det store og det hele, men dette er skikkelig krise for svensk langrenn. De er gode på toppnivå, særlig på kvinnesiden. De har også enkelte gode herreløpere som helt sikkert vil klare seg uten landslag i ryggen, men dette vil fjerne alt av forutsetninger for å ha rekrutteringslag, juniorlag og breddetilbud. Som i Norge er det toppen av pyramiden som finansierer trinnene nedover. Det kan få følger ikke bare for nåværende landslag, men også for fremtidens landslagsløpere, sier langrennnseksperten.

Kanskje det må en nordmann til for å rydde opp?

– De må få inn noen løperne tror på, for nå kan det minne om anarki. Trond Nystad er en trenerpersonlighet som absolutt bør kunne vurderes. Vidar Løfshus har vist seg å være en lagbygger. Kanskje han er en mann å ringe til, humrer Skinstad.

Skinstad tror det svenske kaoset kan få konsekvenser også for norsk langrenn.

– Jeg håper de får orden på det, for Norge trenger et sterkt Sverige. Russerne vil få et helt lag tilbake fra fødselspermisjon, amerikanerne har et sterk kvinnelag og Tyskland blir stadig sterkere. De er jevnere enn på mange år bak Johaug, men det er ingen tvil om at vi trenger Sverige. Det er nordiske grener det heter. Alt som er negativt for Sverige, er negativt for norsk og internasjonal langrenn.