Kinas «bat woman» knakk korona-koden: – Bare toppen av isfjellet

Utbruddet i Wuhan sies å ha sitt utspring fra et marked hvor blant annet flaggermus og andre ville dyr selges. Mange kinesere er glad i å spise ville dyr, men i slutten av februar ble dette forbudt.

Til tross for at Shi Zhengli og hennes team klarte å knekke koronavirus-koden, frykter hun at vi har en lang kamp foran oss med fremtidige utbrudd av koronaviruset. Hun forteller at det finnes cirka 5.000 ulike varianter av koronavirus hos flaggermus rundt omkring i verden.

– Dette er bare toppen av isfjellet. Koronavirus kommer til å forårsake flere epidemier. Det er derfor vi må finne dem, før de finner oss, sier hun til Scientific American.

Over 407.000 personer i 196 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset. 18.250 smittede er døde, mens tilstanden for 12.500 er alvorlig eller kritisk.

I Norge har 12 personer så langt mistet livet, og 2792 personer har fått påvist viruset.