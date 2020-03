Det var DN som meldte saken tirsdag kveld.

Ifølge meldingen har selskapet nok kapasitet i Amerika og Europa til å produsere to millioner masker per dag.

Selskapet ba samtidig representanter for sykehus, lokale myndigheter eller andre store kunder å ta kontakt.

Fjernet melding

Facebook-meldingen var fjernet tirsdag kveld, men selskapets kommunikasjonsdirektør Therese Sjöborg Skurdal bekrefter overfor TV 2 at innholdet i meldingen er riktig.

– Alt er ikke på plass ennå, og det vil komme mer informasjon i løpet av noen dager, sier Skurdal.

Stor etterspørsel

Koronaepidemien har ført til en ekstraordinær etterspørsel etter ansiktsmasker. Apotekene har gått tomme, og i en rekke land er man bekymret for at helsevesenet skal gå tom for beskyttelsesutstyr, slik at man ikke kan undersøke pasienter på en forsvarlig måte.

Kongsberg Automotive er en global aktør innen produksjon av bildeler, med produksjonsanlegg i 19 land og mer enn 10.500 ansatte. Konsernet har nå justert deler av produksjonen for å møte etterspørselen etter ansiktsmasker.