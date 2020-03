– Forbered dere på noe dere aldri har sett maken til

Vi intervjuer Michele Colledan på Skype i et av få ledige øyeblikk. Den erfarne kirurgen leder egentlig avdelingen for organdonasjon og transplantasjon ved Papa Giovanni XXIII-sykehuset i Bergamo, men nå for tiden jobber han kun med å behandle koronapasienter. I likhet med de fleste av legene ved sykehuset.

– Jeg har aldri opplevd lignende. Jeg kunne aldri ha forestilt meg noe som dette, sier han til TV 2 og rister oppgitt på hodet.

– Presset er ganske konstant. Avdelingene våre er helt fulle, intensivavdelingen er full. Hver dag dør det mellom 12-16 pasienter av koronaviruset ved sykehuset, forteller han.

Ventet med å stenge ned

De første tilfellene av koronasmitte i Italia ble registrert i den nordlige Lombardia-regionen i slutten februar. 23. februar ble det innført strenge restriksjoner i 11 kommuner i regionen, og innbyggerne ble bedt om å holde seg hjemme.

Bergamo-provinsen var ikke blant dem som ble stengt ned, selv om det også her var oppdaget smitte av covid-19.

Colledan tror det var avgjørende for spredningen av viruset.

– Innføringen av restriksjoner ble tatt og møtt med motvilje i starten, og denne motviljen var avgjørende fordi dette er et tett befolket, industrialisert område, forklarer Colledan.

ERFAREN: Michele Colledan leder til vanlig avdelingen for organdonasjon og transplantasjon ved sykehuset. Foto: Privat.

Bergamo er en av Italias mest folkerike provinser med over én million innbyggere, som bor svært tett.

– Den økonomiske effekten av nedstengningen var, og er, viktig. De andre provinsene var landbruksområder og mindre befolket enn vårt. Vårt område ble ikke klassifisert som «rød sone» i begynnelsen, og det hjalp viruset med å spre seg.

Spøkelsesbyen Bergamo

Først etter en stund gikk alvoret opp for folk.

– I begynnelsen tok ikke alle myndighetenes restriksjoner så alvorlig, men nå når så mange har venner eller familiemedlemmer som har dødd av viruset, er det annerledes, sier Colledan til TV 2.

UNNTAKSTILSTAND: Miliære kjøretøyer har blitt satt inn for å flytte kister med døde til andre provinser pga. plassmangel ved gravlunden i Bergamo. Foto: Sergio Agazzi fotogramma

– Bergamo er en spøkelsesby. Det er som en krig. Ingen biler i gatene, ingen folk. Ingen åpne butikker. Folk mister jobbene sine. Hvordan skal dette gå? Jeg vet ikke.

Colledan mener Italia i tillegg har testet altfor få personer.

– Vi har bare testet folk med klare symptomer og de som beviselig har vært i kontakt med andre som har vært syke.

Antallet bekreftet smittede er bare en liten del av de som faktisk er smittet.

– Mørketallene er store. Hadde vi testet flere, noe som ville vært klokt, ville vi oppdaget langt flere smittede, sier legen.