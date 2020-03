Politiet kastet Sofie (14) og venninnene av banen fordi faren var med. Guttegjeng uten voksne fikk bli

– Jeg synes det var litt dumt og skummelt at vi bare ble kastet vekk siden vi bare var tre stykker som skulle ha det gøy. Det er viktig at de tar de seriøst, men det er trist for oss som spiller fotball.

Hun synes det er rart at faren er grunnen til at de ble kastet vekk.

– Det er litt dumt, for pappa var der bare for å passe på at vi holdt oss langt nok unna hverandre. Vi kan glemme oss litt, og derfor var det bra at pappa var der for kjøre oss og å passe på at vi holdt oss unna hverandre for ikke å bli smittet eller smitte andre, sier Sofie, som bekrefter at faren ikke er fotballtrener.

– Veldig, veldig rart

Pappa Bent mener han og jentene holdt seg innenfor regelverket.

– Hadde det vært en organisert trening, så hadde jeg gitt dem instruksjoner om hva de skulle gjøre. De heppet og koste seg og hadde det gøy selv. Jeg føler ikke at det var veldig skummelt det som skjedde der. At noen ringer og anmelder at det er en voksen tilstede på fotballbanen finner jeg litt merkelig.

SJÅFØR OG BALLHENTER: Bent Norderhaug måtte ta med seg jentene hjem igjen.

– Var det det som skjedde her?

– Jeg antar det, for det var noen som hadde kommet bort til de andre guttene som var der og sagt at dette er farlig. Jeg spurte politiet om banen var stengt. Det visste de ikke. Veldig, veldig rart.

– For det er den ikke, den er åpen?

– Banen er helt åpen. Så lenge man forholder seg til regelverket som er, så gjør i alle fall ikke vi noe galt. Jeg vet ikke om vi gjorde noe galt, rent teknisk, men vi retter oss selvfølgelig etter politiet. Da fikk vi gå, så får det gå utover ungdommen.

– Hvordan oppfattet du politimennene?

– De har ikke noe grunnlag, så det er klart at de syns dette er rart selv. De sa jo også at de ikke vet hvordan de skal håndtere det, at det er spesielle tider og at vi får prøve å hjelpe hverandre. Det følte jeg var begrunnelsen. Det oppleves rart.

– De så nesten litt flaue ut?

– Jeg vil nesten si det. De syns ikke noe om å være der, men de måtte gjøre jobben sin. Jeg sa at jeg respekterer at folk gjør jobben sin, selv om det er vanskelige tider.

– Han tok ID-kortet mitt

TV 2 observerte at den ene politimannen stod lenge og snakket med noen i telefonen for å finne ut hva han skulle gjøre.

– Ja, han tok ID-kortet mitt. Jeg spurte om jeg kunne få det tilbake. Da sa han at han trengte det litt til. Hva er hensikten med det da? Jeg forstod ikke hva han ville. De ventet på en instruks på hva de skulle gjøre. Så endte de da med å bortvise oss, eller… De ga oss et pålegg om å forlate.

– Hva syns du om å bli avkrevd ID når du er på Sofiemyr med datteren din for å spille fotball?

– Spesielt. Det er veldig spesielt. Helt sjukt, egentlig. Det vitner om at det er et hysteri der ute. Vi respekterte alt som er av regler. Det var nettopp derfor jeg var der. For å påse at de ikke satt eller stod oppå hverandre.

TV 2 kan bekrefte at det var stor avstand mellom jentene.

– Det er helt uvirkelig, men jeg ble i alle fall ikke arrestert. Man må le litt av det, og det er klart det er spesielle tider. Jeg mener man må ta hensyn til hverandre og oppføre oss ordentlig, men det er noe som er galt når slikt skjer.

TV 2 har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med Øst Politidistrikt både via telefon og mail, men foreløpig uten å få svar.

– Uheldig

Camille Hille, leder for idrett, oppvekst og kultur i Nordre Follo kommune, mener det er uheldig at politiet bortviste jentene.

– Jeg tror det er innmari viktig at uteanleggene våre er åpne for uorganisert aktivitet, for en venn eller to, og for familier med behov for steder å være. Vi følger helsemyndighetenes råd.

– Hvordan definerer du uorganisert aktivitet?

– Alt som ikke er organisert av idrettslagene. Er du to venner sammen som sparker fotball, eller en familie som er sammen, så er det helt innafor. Bent Høie har sagt at man ikke skal samle større grupper enn fem, og så lenge man følger det, er du innafor regelverket.

– Hva synes du om at politiet bortviste tre jenter på Sofiemyr?

– Jeg tenker at det er uheldig, hvis de ikke har gjort noe som strider mot det helsemyndighetene sier, og det som er Nordre Follo kommunes politikk på området.