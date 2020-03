Det skriver Thunberg selv i et langt innlegg på Instagram.

«For rundt ti dager siden begynte jeg å føle på noen symptomer, nøyaktig samtidig som min far, som reiste med meg fra Brussel. Jeg følte meg trøtt, jeg frøs, hadde en sår hals og hostet. Min far hadde de samme symptomene, men mye mer intenst og i tillegg feber», står det i innlegget.

Ikke testet

I likhet med i Norge, blir ikke svensker testet for koronavirus, med mindre de har behov for øyeblikkelig helsehjelp.

Thunberg har dermed ikke fått bekreftet at hun er smittet av viruset, men mener selv det er svært sannsynlig gitt symptomene og omstendighetene rundt sykdommen.

Nå ønsker Thunberg å advare andre.

«Poenget er at jeg nesten ikke følte meg syk. Den forrige forkjølelsen jeg hadde var mye verre enn dette. Hadde det ikke vært for at andre fikk viruset samtidig, ville jeg bare tenkt at jeg var unormalt trøtt og hadde hoste», skriver Thunberg videre.

– Forskjellen på liv og død

Thunberg oppfordrer derfor andre unge til å vise ekstra hensyn.

«Mange (spesielt unge mennesker) vil kanskje ikke legge merke til symptomer i det hele tatt, eller de har veldig milde symptomer. Da kan de smitte andre som er i risikogruppene. Vi som ikke tilhører denne gruppen har et enormt ansvar, og våre handlinger kan bety forskjellen på liv og død for andre.»