Hevder hytteforbudet er ugyldig: – Staten kan ikke tvinge folk

I ettermiddag videreførte regjeringen forbudet mot å overnatte på hytter til over påske. Men den tidligere justisministeren i Erna Solbergs regjering mener de ikke har hjemmel i loven til å nekte folk å overnatte på hytta dersom den ligger i en annen kommune.

– Vil ikke dra selv

Kallmyr var selv på hytta da regjeringen innførte forbudet, men valgte å reise hjem.

– Jeg kommer ikke til å dra på hytta selv om jeg har ekstremt lyst, men staten kan ikke tvinge folk til å la være. De har ikke hjemmel til å straffeforfølge og bøtelegge folk som gjør det, sier Kallmyr til TV 2.

Kallmyr ble hentet inn som justisminister fra jobb som advokat. Han er kraftig provosert over at regjeringen vil nekte folk å dra å hytta og kaller det for et av de største inngrepene som er gjort i fredstid.

– For meg handler dette om mer enn retten til å dra på hytta, men hvor grensene er for hva staten kan blande seg borti. Når vi snakker om bevegelses- og eiendomsfriheten, er det noe av det mest drastiske inngrepet som er gjort i fredstid, sier Kallmyr.

– Vi må være prinsippfaste og ikke gjøre dette til en konkurranse om å være strengest mulig. Vi må dobbeltsjekke alt. Og det ikke er forholdsmessig at man skal gjennomføre drastiske tiltak så kan man ikke gjøre det.

EKS-JUSTISMINISTER: Jøran Kallmyr mener vedtaket er ugyldig. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Mener loven ikke gir adgang til forbud

I et lengre innlegg på Facebook argumenterer han for hvorfor han mener regjeringen mangler hjemmel i love til å forby folk å dra på hytta.

Han skriver blant annet at: «Smittevernloven gir ikke adgang til et forbud mot å bruke hytten, med mindre det begrunnes i å forhindre smitte. En slik argumentasjon, eller medisinsfaglig råd kan jeg ikke se at det er fremmet fra myndighetenes side»

Regjeringen har brukt hensynet til lokal legevaktberedskap som et av argumentene for å innføre forbud mot å overnatta på hytta.

«Noen vil kanskje hevde at smittevernet i kommune blir svekket dersom det kommer inn mange pasienter med bruddskader, men det er mange tiltak som kan gjøres for å redusere antall skader. Å holde skitrekkene stengt er ett tiltak som kan fastsettes etter smittevernloven, siden det er mye folk på et lite areal. Dermed vil også antallet som bruker hytten bli kraftig redusert. Uansett må tiltaket være forholdsmessig. Jo mer inngripende tiltaket er, jo større grunn må til å for å kunne forsvare tiltaket. Et forbud mot bevegelse og bruk av privat eiendom er noe av det mest inngripende som kan gjøres. Både grunnloven og EMK har bestemmelser som verner om eiendomsretten», skriver Kallmyr.