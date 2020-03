– Det er en lang historie, sier Erik Nevland.

Heldigvis for lytterne av TV 2s Premier League-podkast, eller leserne av denne saken, er det en underholdende fortelling.

Nevlands mor jobbet i Viking, og da fotballtalentet var ferdig med juniorkarrieren i klubben var hun freidig nok til å spørre agent Rune Hauge om han kunne ordne et prøvespill i England for talentet.

– En god mor. En overivrig mor! Neida, ler Nevland mens han forteller i podkasten.

Helomvendingen

Agenten skulle se hva han fikk til, og noen uker etterpå hadde han ordnet 19-åringen prøvespill med Southampton, som hadde Claus Lundekvam og en nyankommet Egil Østenstad i troppen.

– Det hørtes veldig OK ut, sier Nevland.

– Men så kom det beskjed om at det ikke ble Southampton likevel, men at han hadde snakket med Alex Ferguson. Han hadde sagt at det var greit at jeg kom dit og trente. Som den United-supporteren jeg var, ble jeg veldig glad.

Planen var at han skulle være dere en uke for å høste erfaringer og se hvordan det var.

– Så gikk det veldig bra sportslig, konstaterer han.

Det er en underdrivelse. Etter tre mål i en prøvekamp for juniorlaget fikk han forlenget oppholdet med en uke, og nå fikk han trene med reserve- og a-laget.

Samlet autografer

Etter et nytt hat trick en reservelagskamp ble han plutselig værende en måned. Og totalt overbeviste han så mye at han fikk permanent kontrakt med storklubben, men det var nesten ikke det viktigste underveis i oppholdet.

– For meg handlet det mest om å få med mest mulig autografer og supportereffekter hjem. Jeg hadde en lang liste med bestillinger. Jeg sto hver morgen og samlet autografer før hver trening.

– Hvilken spiller gjorde deg mest starstruck?

– Eric Cantona. Definitivt. Han var alltid sistemann inn på treningsfeltet, ti minutt før treningen begynte. Så da jeg sto og ventet på autografen hans holdt jeg på å komme for sent til trening selv.

– Han var min store helt. Bare det å få gå i samme gang som han var stort.

Slet med Ferguson

– Hva med Sir Alex Ferguson da?

– En ting er personligheten hans og det han står for, men i tillegg skal man forstå hva han sier, ler Nevland.

– Det var en utfordring for en ung gutt fra Stavanger som ikke har utvidede engelskkunnskaper. Det var en helt spesiell opplevelse som endte opp med at jeg fikk tilbud om kontrakt fra Ferguson selv.

I podcasten snakker Nevland også om hvordan stjernene var på nært hold når han først var der, turbulensen rundt David Beckham og en del om dagens fotball.