Odd har nektet å selge frustrert keeper – nå kan han gå gratis til Bodø/Glimt

Mener fotballspillere forskjellsbehandles

Selv ønsker ikke Selvik å framstå som om at han bærer nag overfor Odd. Han forstår at situasjonen er vanskelig og ekstraordinær, og han sier videre at han han er glad i klubben og at han ideelt sett at ønsker at klubben får penger for ham.

Men:

– Si at jeg hadde jobbet i oljen og at jeg fikk beskjed om at jeg bare skulle jobbe 55 prosent i en bedrift der. Så fikk jeg tilbud om en hundre prosent stilling en annen plass. Jeg tror ikke folk hadde reagert om jeg sa ja til den jobben, sier keeperen.

Tiden der fotballspillere i Norge tjente flere millioner er over. Dessuten er en fotballkarriere tidsbegrenset. Egil Selvik tror ikke folk flest tenker over slike ting.

– Jeg skjønner at klubbene må ta grep for å redde seg selv. Jeg kan forstå det. Men på den samme måten burde vi spillere få lov til å beskytte oss selv, sier Selvik.

Trolig ville en slik sak endt opp i rettssystemet dersom Selvik hadde forsøkt å komme ut av Odd-kontrakten.

– Er det aktuelt for deg å si opp avtalen med Odd nå?

– Det er vanskelig å si nå. Jeg ønsker Odd det beste, jeg ønsker at de skal få penger fra meg. Men når du får et tilbud fra en storklubb, så er det vanskelig å takke nei. Samtidig vet jeg at fansen ville vært kritiske om jeg gjorde det. Men så er jo spørsmålet om man skal tenke på seg selv, sier Selvik.

NISO mener Selvik kan si opp

Odd-keeperen er overbevist om at flere er i samme situasjon som han. Flere klubber i Eliteserien har allerede permittert sine spillere. En del klubber har hittil valgt å skjerme sine spillere. Trolig er en av årsakene at spillerne kan bli fritt vilt dersom de permitteres.

For selv blant ekspertene er meningene delte om temaet. Jan Tormod Dege, ekspert på arbeidsrett, er blant dem som mener at fotballspillere som blir permittert må kunne si opp sin arbeidsavtale.

– Man må kunne betrakte dagens situasjon som ekstraordinær og uforutsett. Etter arbeidsmiljølovens paragraf 15-3 (10) har arbeidsgiver da rett til å si opp en arbeidstaker med 14 dagers varsel. Et motstykke til dette er at en permittert arbeidstaker etter paragraf 15-3 (19) kan si opp sin stilling med to dagers varsel, sier Dege.

Han mener det ikke spiller noen rolle om hvor mye den ansatte er permittert.

– En arbeidsgiver som ønsker å permittere tar en risiko. Den permitterte tar en risiko. Det har etter min oppfatning ingen betydning i hvilken grad spillere er permittert over eller under 50 prosent, sier Dege.

Den samme oppfatningen har spillerorganisasjonen NISO.

– For det første er dette en helt spesiell problemstilling. Det er en unik situasjon og det er første gang at det skjer permitteringer i idretten som NISO har anerkjent. Den anerkjennelsen bygger på at myndighetene har lagt ned forbud mot all organisert idrett. Det gir seg utslag i at klubbene ikke kan bruke arbeidskraften sin på en normal måte, sier NISO-advokat Eirik Monsen.

– I den anerkjennelsen så mener vi at dersom en klubb velger å permittere, så har du som arbeidstaker rett til å si opp avtalen i tråd med arbeidsmiljøloven og reglene knyttet til permittering. Vi har ikke vurdert om prosenten av permittering har noen betydning, men mener klart at oppsigelsesadgangen står seg uavhengig av det, sier Monsen.

– Kan føre til klasseskille

Men norske fotballklubber får også støtte fra eksperter som har jobbet med temaet. Per Ragnar Bronken, advokat og partner i SANDS, er ikke overbevist om at arbeidsavtalene kan sies opp, og viser til at de i utgangspunktet er tilnærmet uoppsigelige i kontraktsperioden.

– Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven om oppsigelse ved permittering tar ikke sikte på å ramme denne kontraktstypen, men forutsetter at det er en oppsigelig kontrakt som skal kunne sies opp med kortere oppsigelsestid enn først avtalt mellom partene. Utover dette er det uansett betenkelig at spilleren kan benytte permitteringsinstituttet til å bytte klubb – på tross av kontrakt og overgangsregelverk, sier Per Bronken.

Han har den siste tiden jobbet mye med tilsvarende problemstillinger knyttet til norske hockeyspillere i samme situasjon.

Nå advarer han mot at NISOs tolkning av regelverket vil kunne bidra til å øke klasseskillet i norsk fotball.

– Jeg har forstått det slik at forbundet og NISO har kommet frem til en form for enighet rundt dette med oppsigelse. Det synes jeg er forunderlig. Etter hva jeg kan se innebærer dette at de rike klubbene - som slipper å permittere - kan «plukke» permitterte spillere fra de fattigere klubbene. Jeg har vanskelig for å se at dette var tiltenkt da denne enigheten ble oppnådd, sier han.