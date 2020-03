Det ble klart da regjeringen tirsdag orienterte om det videre arbeidet med å håndtere koronavirusutbruddet i Norge.

De omfattende tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge videreføres til over påske, til og med 13. april.

– Tiltakene ser ut til å bremse smitten, men vi trenger mer tid for å se hvilken effekt de har, sier statsminister Erna Solberg (H).

Det betyr blant annet at forbudet mot opphold på hytter og fritidseiendommer i en annen kommune enn hjemkommunen opprettholdes.

Hyttefolket har tidligere reagert på forbudet, men generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag sier han tar regjeringens beslutning til etterretning.

– Vi er litt overrasket over at beslutningen er tatt allerede nå og at man ikke ventet til nærmere påske, særlig i og med at smittetallene nå viser en såpass positiv utvikling. Men vi har kommet med våre innspill til helseministeren og statsministeren. Nå har de bestemt seg, og jeg oppfordrer alle hytteeiere til å respektere avgjørelsen og følge den opp lojalt, sier Bringsvor.

– Mange har en sterk hyttetradisjon i påsken, og denne påsken blir annerledes for dem. Hva tenker du om det?

– Vi pleier å si at påsken er viktigere enn 17. mai og nyttårsaften for mange, men det er ikke hyttefolket det er mest synd på nå. Vi mente det var mulig å åpne hyttefjellet i påsken uten at det skulle føre til økt fare for liv og helse. Nå har ekspertene kommet til en annen konklusjon, og vi respekterer det, sier Bringsvor, som nå forbereder seg på å gjøre det beste ut av hjemmepåsken.