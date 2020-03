Politiadvokat Trine Hanssen i Innlandet politidistrikt bekrefter overfor NTB at de har det de mener er drapsvåpenet, men ønsker foreløpig ikke si hva slags våpen det er snakk om.

Hendelsen fant sted i en bolig i Skolegata i Gjøvik sentrum, i en bygning med flere leiligheter. De to bodde i forskjellige boenheter i bygningen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 5.50 tirsdag morgen. Noe senere opplyste politiet at en mann var død etter en voldshendelse. Politiadvokat Hanssen sier de har en viss kjennskap til den siktede kvinnen fra tidligere.

Politiet opplyser at de var raskt på stedet og pågrep kvinnen.

– Derfor er vi såpass sikre på at den siktede er gjerningspersonen, sier etterforskningsleder John Eivind Melbye til NTB.

Hva som har skjedd i huset, vet politiet foreløpig lite om, men Melbye sier at hovedteorien er at de to var alene da hendelsen fant sted.

– Det er ikke noe som tilsier noe annet nå, men vi jobber ut fra flere hypoteser. Men det har skjedd en voldshendelse dem imellom med det utfallet at mannen døde, sier etterforskningslederen.

– Kvinnen sitter i avhør, og etterforskningen pågår for fullt. Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, sier Hanssen.

Kvinnen blir framstilt for varetektsfengsling onsdag. Hun har fått oppnevnt forsvarer som er med i avhørene.

